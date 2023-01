Una línea ordinaria (se convoca cada año) de ayudas del Govern a particulares para la instalación de placas solares fotovoltaicas o equipamientos de energía microeólica ha recibido 500 peticiones en tan sólo dos días. La convocatoria se abrió el pasado lunes y ayer al mediodía ya contaba con 476 solicitudes.

Según explicó el director general d’Energia i Canvi Climàtic, Pep Malagrava, «se trata de unas ayudas que convocamos cada año con cargo a los fondos europeos Feder. No son subvenciones con cargo al Pla d’Inversiones per a la Transició Energètica de les Illes Balears, que en este caso son fondos también europeos Next Generation con carácter extraordinario. Las ayudas que hemos convocado ahora son para equipamientos a instalar durante 2023 y ya instalados durante 2022. Nos hemos encontrado con que ya el primer día había centenares de peticiones registradas».

El importe total de estas ayudas asciende a 3,5 millones de euros, por lo que, según los cálculos de Malagrava, «si todas las solicitudes presentadas cumpliesen los requisitos establecidos, ya tendríamos adjudicados 1,5 millones».

El director general señala que «actualmente, tenemos abiertas líneas de ayudas a renovables y transición energética por un importe global de 175 millones de euros, de los que 120 millones corresponden al Pla d’Inversions per a la Transició Energètica. Con cargo a este plan, quedan por abrir líneas por 40 millones de euros y esperamos hacerlo en este primer trimestre de 2023».

Malagrava destaca que «las ayudas y subvenciones a renovables y transición energética no se agotarán en los próximos años, lo que nos obliga a la contratación de técnicos para las tramitaciones, ampliando la plantilla de la dirección general. Si no fuera así, cumplimentar todos los procedimientos sería inviable». El Pla d’Inversions per a la Transició Energètica prevé para Balears un total de 233 millones de euros, de los que 197 son gestionados directamente por la Conselleria, con Juan Pedro Yllanes al frente, y los 36 restantes, por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, de ámbito estatal y dirigido por el mallorquín Joan Groizard.