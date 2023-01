Més per Mallorca pide al Govern que atienda los recursos presentados por la OCB y el STEI para que no se exima del catalán a los sanitarios que se han presentado al proceso de estabilización y cambie las bases «porque es posible». «Si puedes presentar un recurso para que se cambien las bases es porque las bases se pueden cambiar», ha dicho el diputado de la formación, Joan Mas. El diputado asegura que este asunto debe quedar resuelto antes de que acabe la semana.

Ha asegurado que no se trata de un asunto jurídico porque los recursos se han presentado en el ámbito administrativo y no en el judicial. «La pelota está en el tejado del Govern porque aún no estamos en los tribunales», ha dicho. «Es una decisión que deben tomar, como todo en política, los políticos, que pueden cambiar las bases que aprobaron en base a los argumentos jurídicos que le dan los recursos que han presentado la OCB y el STEI», ha enfatizado.

Mas ha afirmado que la negociación sigue abierta, a pesar de que consideran que la voluntad política del Govern es cada vez «más corta». Ha opinado que el Govern debe contestar a los recursos presentados «con argumentos» y ha insistido en que debe aprovecharse el recurso del STEI para mantener abierta la negociación. «Nosotros necesitamos saber cual será la respuesta del Govern a los recursos para ver si seguimos negociando», ha insistido.