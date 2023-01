El portavoz del Grupo Mixto y diputado de Més per Menorca, Josep Castells, ha advertido a la presidenta del Govern, Francina Armengol, que «si quiere volver a ser presidenta, deberá modificar» la exención del catalán en el proceso de estabilización del sector sanitario en Balears.

En rueda de prensa este miércoles tras la Junta de Portavoces, Castells ha resaltado que «este tipo de deslealtad no lo pasan por alto» desde Més per Menorca. «Armengol sólo será presidenta con el voto de Més per Menorca y si quiere volver a serlo, deberá modificar esta normativa», ha dicho.

De hecho, Castells ha afirmado que harán «toda la presión para que respeten los derechos de la ciudadanía». «Se debe cumplir con el Estatuto de Autonomía que establece dos lenguas oficiales», ha dicho el diputado de Més per Menorca, mientras ha defendido que los ciudadanos tienen derecho a «dirigirse a la administración en las dos lenguas».

«No puede ser que la postura del Govern con el catalán en la sanidad sea contrario al Estatuto de la Autonomía. Es tan evidente que esto va de los derechos de los ciudadanos. Apoyo total a las acciones de la OCB y al STEI con impugnar este proceso de estabilización», ha terminado Castells, para concluir mostrando su apoyo a Més per Mallorca con sus acciones para hacer que el Govern «recapacite y obligarlo a cumplir».