«El 90 % de las víctimas de acoso escolar no lo cuentan». Así lo ha puesto de manifiesto la coordinadora autonómica para la prevención del Suicidio del IB-Salut, Nicole Haber, en calidad de psicóloga clínica. En este sentido, ha explicado que la autoestima de estos estudiantes es tan baja que confunden si están siendo acosados. La siguiente fase de este proceso es sentirse culpables por el hecho de ser acosados, es decir, llegan a justificar el estar sometidos a esta situación. «Se sienten culpables porque creen que son gordos, feos, etc.. Es el mismo caso que el de las víctimas de maltrato de género. Lo justifican», ha asegurado.

Haber también ha explicado que otro de los motivos por los que las víctimas no se lo comunican a nadie es porque sienten vergüenza. Además, no quieren preocupar a sus padres. Todo ello complica mucho la situación, puesto que nadie puede actuar para poner fin a estas situaciones. «Si lo esconden no podemos ayudarles», ha lamentado.

El riesgo de las redes sociales

La coordinadora autonómica para la prevención del Suicidio del IB-Salut ha advertido que las redes sociales suponen un riesgo muy importante. En este sentido, ha expresado que hasta hace unos años las situaciones de acoso terminaban cuando las víctimas abandonaban el centro escolar; normalmente se daban en el patio porque era más fácil ocultarlas a los profesores. Por tanto, los hogares representaban para los alumnos acosados una especie de refugio en el que estaban protegidos. Sin embargo, con estas nuevas aplicaciones de internet, el problema se traslada a las viviendas familiares. «Ahora les siguen a sus vidas privadas. Antes, la casa era un medio seguro, pero con las redes sociales ha dejado de serlo», ha manifestado.

Haber ha instado a las personas que presencien situaciones de acoso a denunciarlas, ya que es la única manera de poder erradicarlas. En este sentido, ha destacado el trabajo que hacen los centros escolares y el programa del Policía Tutor. Tras la pandemia los casos de acoso escolar atendidos por estos agentes se ha incrementado, algo que la responsable del coordinadora autonómica para la prevención del Suicidio del IB-Salut atribuye a las redes sociales.