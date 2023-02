La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha tratado de zanjar la polémica sobre el catalán en la sanidad al asegurar que no es un problema para conseguir profesionales, como demuestra el hecho de que apenas 248 plazas de las más de 2.000 que salan en el proceso de estabilización quedarán exentas de acreditarlo. «Estamos garantizado el derecho a la sanidad y a los derechos lingüísticos», ha dicho la presidenta en el Parlament en respuesta a la portavoz de Cs, Patricia Guasp.

«Hay problemas en la sanidad y faltan profesionales en toda España, pero no tiene nada que ver con el catalán«, ha añadido. »El catalán no es un problema, es una riqueza de esta Comunitat», ha enfatizado, La presidenta ha recordado además que el Govern ha alcanzado un pacto con los profesionales para que no haya una huelga sanitaria.

Armengol ha recordado que el catalán es un requisito desde el año 2016, con la posibilidad de exenciones en el campo de salud si la categoría era deficitaria, «que es lo que se está haciendo ahora». Ha destacado que el Govern ha aumentado el presupuesto en sanidad y ha puesto en marcha de infraestructuras, ya ha agradecido el «magnifico trabajo» del a Conselleria de Salut.

La presidenta ha aprovechado para recordar la gestión de José Ramón Bauzá en materia sanitaria y ha recordado el portavoz del PP, Antoni Costa, que formó parte de ese Govern que «pisoteó» todos los derechos de la ciudadanía. Ha señalado que hubo 1.400 despidos, frente a las 5.000 plazas que ha creado el pacto. «Quisieron cerrar hospitales, pusieron una tasa para tarjeta sanitaria que excluyó a 26.000 personas, hacían pagar el medicamento a los pensionistas... No me dará lecciones», ha concluido Armengol, que además ha criticado la gestión que está haciendo Isabel Díaz Ayuso de este asunto.

«Después de una pandemia sanitaria, hemos salido con menos letalidad y con una situación económica mejor y estamos liderando el crecimiento económico en España, con paz social en salud, con mejores salarios, contratación y ocupación», ha concluido la presidenta.