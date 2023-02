El Parlament ha rechazado este martes, en sesión plenaria, la Proposición No de Ley (PNL) presentaba por el Grupo Parlamentario Popular, que instaba a la ministra de Igualdad, Irene Montero, y la secretaria de estado del ramo, Ángela Rodríguez, a pedir disculpas, rectificar y ser cesadas «inmediatamente» por sus declaraciones a jueces y partidos políticos en la aplicación de la Ley del 'solo sí es sí'. La encargada de defender esta Proposición No de Ley ha sido la diputada 'popular' Marga Durán, quien ha calificado la ley del 'solo sí es sí' de «chapuza jurídica», al considerar que «protege a los violadores y desprotege a las víctimas». Precisamente, por este motivo, ha creído «imprescindible» la modificación de esta norma.

En este sentido, ha censurado los insultos que la ministra Irene Montero y la secretaria de Estado de Igualdad han proferido hacia los jueces a los que han acusado de «fachas» y «machistas» por, según ellas, «aplicaban mal la ley», en una muestra más de su «sectarismo, soberbia e incompetencia jurídica». Una actitud la de la ministra y la secretario de Estado a la que, ha continuado, el presidente Pedro Sánchez ha «dado su consentimiento» por «intereses políticos», demostrando «nulo interés y empatía hacia la revictimización de las víctimas». Por ello, «el responsable de lo que está ocurriendo es no solo el Gobierno sino el mismo Sánchez como presidente». Así mismo, ha pedido al Gobierno «asumir su error flagrante» que ha supuesto «el degoteo irremediable de excarcelaciones» que, ha vaticinado que «continuará pese a que se modifique, finalmente, la ley del 'solo sí es sí', después de que el presidente Pedro Sánchez haya decidido cambiarla no por empatía, sino por miedo a una sangría de votos». Y, todo ello mientras aquí, en Baleares, ha concluido, «aún resuena el silencio atronador de la presidenta Armengol».

La portavoz de CS y coordinadora autonómica de la formación en Baleares, Patricia Guasp, también ha solicitado la modificación «inmediata» de la ley« y el cese de la ministra Irene Montero. «El presidente Pedro Sánchez debe cesar inmediatamente a la ministra porque, como se ha demostrado, no está capacitada ni tampoco legitimada para ser quien modifique la norma, que desprotege a las mujeres, pese a que, con su soberbia, diga que la culpa es de los jueces«, ha considerado, apuntando que »la reforma de la ley, de la que ahora tanto se habla llega tarde«. Sin embargo, se ha mostrado contraria a, como proponía también la PNL, no participar en ningún acto institucional o protocolario con presencia de altos cargos del Ministerio, en señal de «solidaridad» con todas las víctimas, hasta que no se rectifique y cese a Montero y Rodríguez. La portavoz adjunta de El PI, Maria Antonia Sureda, ha explicado que su Grupo cree que «todo y que la ley del 'solo sí es sí' es una buena ley en su conjunto, había penas que habría que haber tenido en cuenta». «No se pueden decir que los jueces se equivocan, cuando los efectos de la ley en la práctica no son los deseados, menos todavía cuando se había advertido en diferentes informes que podía ocurrir«, ha dicho Sureda, reiterando que »regular el consentimiento no era incompatible con las penas a los agresores«. Por ello, ha abogado por »modificar, no derogar la norma«. En este sentido, y después de pedir una votación separada, El PI ha votado a favor de que »haya consecuencias políticas« por los efectos «indeseados» de la ley pero en contra de no participar en ningún acto institucional o protocolario con presencia de altos cargos del Ministerio.

La diputada de Vox, Idoia Ribas, ha considerado que la ley del 'solo sí es sí' es «una chapuza», debido a que »no es más que la culminación de las políticas de género» frente a las que esta formación «siempre defenderá la verdad». «Mismos hechos, mismas penas», ha reivindicado Ribas. Por su parte, la portavoz parlamentaria adjunta de Unidas Podemos, Esperança Sans, ha defendido la ley del 'solo sí es sí'. Una norma que, ha puesto en valor, «cambia el paradigma» para que «a las víctimas no se les pida que demuestren resistencia» y «lo más importante pase a ser el consentimiento».

Sans ha considerado del todo «inverosímil» que los jueces »hayan pasado por alto los agravantes« y, más aún, que, mientras esto ocurre «haya partidos que sigan poniendo el foco y pidiendo la dimisión de la ministra de Igualdad, Irene Montero, pese a que la ley ha pasado por cinco ministerios, también el de Justicia, el Congreso y el Senado». «Expliquen que su modelo es el de 'La Manada», ha espetado la portavoz adjunta de Unidas Podemos». «Ninguna lección del PP en materia de violencia de género. No daremos ni un paso atrás, el consentimiento tiene que estar en el centro», ha incidido. Por su parte, la portavoz parlamentaria adjunta del PSIB, Silvia Cano, ha definido la PNL del PP como una iniciativa para «inflamar el debate político y social» que, además, «no resuelve un Problema complejo, del que sin embargo los socialistas sí se hacen cargo, registrando propuestas en el Congreso para evitar la rebaja de las penas». Cano se ha pronunciado en este sentido, después de poner en valor «el cambio de paradigma en el código penal», que ha supuesto la norma al aclarar que «el silencio no es consentimiento».

La diputada de MÉS Joana Aina Campomar ha reclamado al PP un debate «serio» y «riguroso», no como el que, a su juicio, plantean con su PNL, que «no entra en el fondo de la cuestión». Menos aún, ha continuado, cuando «ha tenido que aprobarse la ley del 'solo sí es sí' para que, de una vez por todas, se cumpla el convenio de Estambul». «Si quieren modificar la ley hagámoslo, pero si lo que pretenden es volver a separar abuso y agresión, no encontrarán el apoyo de MÉS», ha incidido. Finalmente, la diputada de Més per Menorca, Patricia Font, ha dejado claro que su formación «no está contenta con lo que está pasando --en referencia a rebaja de penas y excarcelaciones--». Pero ha pedido al PP «coherencia y menos cinismo» para «reconocer que lo que está ocurriendo con la ley del 'solo sí es sí' pasa también con otros textos legales en este país».