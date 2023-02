El mallorquín imputado por los gritos machistas en el colegio mayor de Madrid declara en Palma que todo fue una broma

A su salida de los juzgados de sa Gerreria, el abogado Jaime Campaner, que defiende al acusado, explicó a Ultima Hora que «toda conducta debe analizarse en su contexto y, desde luego, aunque visto desde fuera y sin conocer las circunstancias, las expresiones sean malsonantes o desafortunadas, eso no convierte automáticamente a quien las profiere en un delincuente». El letrado, que no quiso dar detalles del interrogatorio, añadió que «no toda conducta que pueda considerarse éticamente reprobable es un delito. El legislador ha reservado las conductas más graves como merecedoras de castigo penal. Y no es el caso. La Fiscalía está haciendo su trabajo, que es investigar, y lo está haciendo de modo imparcial y riguroso». Ahora, tras la declaración del acusado, la Justicia debe determinar si archiva las diligencias o prosigue con la investigación y el caso llega a juicio por un delito de odio.