El PSIB de Eivissa ha mostrado este jueves su «profunda preocupación» por la «gravedad» de los hechos por los cuales el presidente del Consell de Eivissa, Vicent Marí, deberá declarar ante la Justicia por un presunto delito de coacciones, tráfico de influencias y prevaricación. El portavoz socialista en el Consell, Vicent Torres, ha asegurado en rueda de prensa que habían alertado desde hace tiempo sobre la gravedad de los hechos y ahora empiezan «a saber que es mucho más grave de lo que pensábamos». Según Torres, ya intentaron alertar sobre las «prácticas clientelares» que el presidente insular Vicent Marí había «intentado implantar».

Además, el socialista ha mostrado su preocupación por cómo afectarán estos hechos a la imagen del Consell. Sobre la denuncia de la interventora de la institución hacia el presidente Marí por presuntas coacciones, Torres ha afirmado que «todo esto es muy grave, muy preocupante, y deben darse todas las explicaciones ante la Justicia y la ciudadanía».

No obstante, el propio Vicent Marí, ha defendido que «nunca ha coaccionado» a un funcionario y ha criticado que su situación judicial por la adjudicación del vídeo promocional 'La vida islados' responde a «intereses ocultos y políticos» por la cercanía de las elecciones. El presidente de Eivissa se ha manifestado sobre las acusaciones de la interventora de la institución, que se ha personado en la instrucción judicial de este caso con el exfiscal anticorrupción Pedro Horrach como abogado, y que asegura haber sido coaccionada por el presidente del Consell.

Al respecto, Marí ha recordado que él también es «funcionario» y ha asegurado que «nunca» dijo a un trabajador de la institución «como debía de hacer su trabajo» ya que respeta su «independencia». El presidente del Consell ha recordado que este jueves debería estar «declarando en los juzgados», pero que por parte de la defensa de la interventora se pidió «un aplazamiento». «Ojalá mañana me citen para declarar y pueda dar mi versión de los hechos. Lo he solicitado por escrito en siete ocasiones, delante la Oficina Anticorrupción, delante de Fiscalía y delante de los Juzgados, y hasta ahora no he tenido éxito», ha insistido Marí, que ha negado haber pedido un aplazamiento hasta después de las elecciones: «Mañana es tarde para ir a declarar», ha dicho.

El presidente insular se ha referido también al motivo por el que ha sido imputado, como es la adjudicación directa del vídeo promocional por 250.000 euros, aprobada con un informe negativo de la interventora, que motivó las críticas del propio Marí hacia la funcionaria en un pleno institucional. «Nos tenemos que situar en aquel momento para valorar las decisiones que se tomaron. Considero que se tomaron las decisiones que se debían tomar, que se gobernó y debo decir que lo volvería a hacer», ha dicho.