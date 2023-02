Podemos quiere que el Govern cree una inmobiliaria pública para tratar de abaratar el precio de los alquileres en las islas. Será una de las condiciones centrales para cerrar un acuerdo de izquierdas tras las elecciones de mayo. La formación morada quiere aprovechar la infraestructuras del Ibavi para que sea el embrión de esta futura agencia pública de alquileres.

La intención es crear un portal inmobiliario similar al que tienen agencias privadas, como Idealista y Fotocasa, pero con servicios añadidos a los que tienen las empresas privadas. Para empezar, el Govern no gana dinero por hacer de mediador, lo que de entrada ya implica un rebaja en el precio ya que se elimina la comisión.

Seguro y asesoría legal

La agencia tendrá ventajas para los arrendadores, ya que tendrán cobertura y asesoramiento legal gratuito y un seguro de reparaciones para que se arregle la vivienda cuando haya un cambio de inquilinos. De esta forma, tendrá la opción de volver a alquilar el piso de inmediato. Los inquilinos tendrán también la garantía de que, al tratarse de una agencia pública, el precio será mucho más razonable.

Fuentes de Podemos explican que de esta manera se evitará cualquier posible abuso de los arrendadores, se devolverá la fianza al inquilino y se protege a ambos. Las mismas fuentes aseguran que se trata de una propuesta pionera que no se ha dado aún en ninguna otra comunidad de España. Recuerdan que Balears ya ha sido pionera en la creación de Instituto Balear de la Energía, también a propuesta de Podemos. Para la formación política, no se puede normalizar que haya gente que no puede acceder a una vivienda en la Comunitat.

Podemos ha presentado varias propuestas relacionadas con la vivienda y sus diputados fueron muy activos en la negociación de la Ley de Vivienda que se aprobó en la pasada legislatura. Precisamente el Parlament debatirá la semana que viene una propuesta de la formación morada para cambiar esta ley con el fin de que se modifique la figura de gran tenedor: pasaría a ser aquel que tenga cinco viviendas o más. Es una posibilidad que plateó la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, pero que no llega a concretarse porque la propuesta sigue encallada en las negociaciones entre Podemos y el PSOE.

Más VPO

La propuesta que se votará en el Parlament también incorpora modificaciones en la planificación urbanística de Balears para que el 50 % de todo lo que se construya en las Islas sea VPO. La portavoz de Podemos en el Parlament, Esperança Sans, aseguró ayer que el partido quiere que se destine hasta un 2% del PIB en 2030 a las políticas sociales de vivienda del Govern, impulsar la rehabilitación y mejora de las viviendas por delante de la nueva construcción.

Sans recordó que, según las últimas estimaciones del INE, hay en Balears alrededor de 77.000 viviendas vacías «que podrían pasar por este proceso de rehabilitación y de mejora para ponerse a disposición de la ciudadanía». La propuesta que presenta la formación también incluye la restricción de compra a no residentes. «Le pedimos al Partido Socialista que nos ayude a empujar para que el Estado nos habilite para que el Govern pueda legislar desde aquí, necesitamos que se declare la excepción balear», afirmó la portavoz de podemos en el Parlament.