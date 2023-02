La Dirección General de Consumo le recuerda a los arrendadores que la ley no permite subidas del alquiler de más del 2 % en los alquileres. Una práctica que al parecer se ha extendido con el cambio de año. «A mí mismo me lo intentaron subir más de un 2% y hay que denunciarlo porque no es legal», señala Félix Alonso quien anima a aquellos que hayan vivido una subida similar a denunciarlo a Consum porque en estos casos «no hay dudas».

«No se puede subir anualmente más de un 2 % y me da que pensar que está pasando como práctica habitual entre algunas inmobiliarias, aunque sea por orden del propietario, ha señalado. «Se hacen cosas positivas desde la administración pero la gente no se beneficia porque no lo saben», ha añadido. Durante la presentación de la memoria de Consum de 2022, Alonso ha recodado su labor inspeccionadora sobre las cláusulas abusivas que afecta no sólo a la banca o a las compañías eléctricas sino también a las inmobiliarias.

En este tipo de empresas que se inspeccionan desde 2021 «encontramos temas de idioma, que no sólo no respetan el catalán, tampoco el castellano; algunas que no tenían ni el CIF, o verdaderas dificultades de papeleo», ha señalado el director general quien recuerda que no están acostumbradas a este nuevo control. «Nos hemos llegado a encontrar con que enseñan contratos sin firmar, en blanco, diciendo incluso que no alquilan casas… hay otras administraciones que deberían intervenir», ha sugerido al parecer negocios tapadera. En los expedientes leves, se les acostumbra a dar 10 días para enmendar errores que suelen solucionarse.