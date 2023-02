El crecimiento económico de Baleares en 2023 seguirá con el impulso exhibido el pasado año. Después de haber superado los niveles prepandémicos y recuperar la actividad que se tragó la crisis sanitaria, el potencial de desarrollo que mantiene el Archipiélago continúa situándolo en lo más alto del ranking de comunidades autónomas de cara al año que recién empieza.

Las previsiones de la Direcció General de Model Econòmic del Govern mantienen la previsión ya anunciada de una subida del 3,9 % en el Producto Interior Bruto (PIB) para este año. Otras entidades como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) y el BBVA Research coinciden con el Ejecutivo balear al destacar el crecimiento previsto como el más pronunciado de España, aunque en su caso lo sitúan en un 4,7 % y un 3,1 %, respectivamente.

Tal y como se esperaba, el ejercicio de 2022 significó un punto de inflexión que permitió un crecimiento del 14,2 % respecto a 2021: el golpe de la pandemia en Baleares fue mayor que en otras regiones de España por su mayor dependencia del turismo y el margen de recuperación, por tanto, era más ancho. No obstante, el buen comportamiento de la economía balear permitió incluso encadenar tres trimestres consecutivos con un PIB superior al prepandémico y acabar con un 1,2 % por encima de los niveles de 2019. La inercia expansiva, no obstante, no parece agotada y el crecimiento que se prevé para 2023 va a anclarse en nuevos factores en juego como el desarrollo del Régimen Especial Fiscal de Baleares (REIB).

En primer lugar, por el diferencial positivo que va a suponer el primer trimestre en comparación al del año pasado, cuando la variante ómicron frenó la actividad de manera significativa. El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, Iago Negueruela, señala que en ese momento «fuimos de las comunidades autónomas con más restricciones».

Asimismo, se anticipa un buen comportamiento generalizados de los principales sectores económicos espoleado por el REIB o la canalización de los fondos europeos. Todo ello, «va a hacer que las empresas inviertan más y va a tener un efecto multiplicador». Así, destacó que esta ayuda en financiación permite que «este año el Govern haya planificado inversiones de un calado muy alto: eso es un plus sobre la propia actividad económica».

El director general de Model Econòmic, Llorenç Pou, señáló que todos los indicadores parciales duplican los resultados del conjunto del Estado. Además, estas perspectivas al alza obedecen también a otros factores clave como la subida salarial, que «ayudará a sostener el consumo».

En este sentido, Negueruela explicó que desde BBVA Research les transmitieron que las previsiones de crecimiento del observatorio de la entidad financiera se basaban en gran parte en la evolución de las condiciones salariales. Y después de cerrar el convenio de hostelería, los principales sectores del Archipiélago ya tienen cubierta esa variable.

«En las Islas ya no va a afectar que haya un pacto de rentas a nivel estatal porque toda la negociación colectiva está cerrada y tiene cobertura sobre la práctica totalidad de nuestros trabajadores». De este modo, el conseller destacó la «eficacia» de las negociaciones colectivas para subir las rentas salariales. «Eso nos permitirá tener unas cifras económicas más sólidas basadas en los salarios y no en las propinas», sentenció.