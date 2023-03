«Las víctimas del franquismo no son dolores pasados, son dolores presentes»

El relator especial de Naciones Unidas para la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de No Repetición, Fabián Salvioli, inició este jueves una visita a Mallorca de varios días con una reunión con la presidenta del Govern, Francina Armengol; el conseller de Memòria Democràtica; Juan Pedro Yllanes; el secretario autonómico, Jesús Jurado; y el director general, Marc Andreu Herrera.

Salvioli declaró que «es un gran honor estar aquí y conocer de primera mano los procesos de recuperación de víctimas del franquismo en Baleares. Estoy muy interesado en ellos y puedo decir que Balears es un ejemplo para otros territorios, con la participación de las familias y el acompañamiento psicosocial que se les ofrece. El mensaje de que las víctimas son dolores pasados es falso. Son dolores presentes. Y todo ello debe culminar en los currículums educativos para enseñar y explicar lo que pasó, y que no se vuelva a repetir».

Según Salvioli, «la recuperación de las víctimas es una obligación del Derecho Internacional y de la conciencia humana, y mis impresiones preliminares en Baleares es que se está haciendo lo que se debe. No es una cuestión de ideología, sino de humanidad».

El relator de la ONU destacó que «es difícil describir que una familia no pueda acudir a una tumba para recordar a una víctima. Que finalmente lo pueda hacer es de un gran valor. No hay que olvidar que los crímenes contra la Humanidad son imprescriptibles, según el Derecho Internacional, y hay que hacer justicia. Y esa justicia se puede hacer sin ningún problema. Si hay países europeos que hasta ahora no la han hecho, como España, es por falta de voluntad y porque hay una Europa de los derechos humanos y una Europa de la impunidad. La recuperación de las víctimas debe ser una política de Estado que nos da una idea de su calidad democrática».

Fabián Salvioli permanecerá en Mallorca hasta el domingo. Mañana sábado participará en el cementerio de Palma en el acto de retorno a sus familiares de los restos de cuatro víctimas de la represión franquista y el domingo visitará el cementerio de Son Coletes, en Manacor, para asistir in situ a las labores de exhumación que se realizan en las fosas de este camposanto.