Europa se ha lanzado a la 'captura' de trabajadores de Balears y así lo pone de manifiesto el elevado volumen de ofertas de empleo que aparecen en EURES, una red europea de cooperación de servicios de empleo que engloba todos los países de la UE así como Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. Aunque están dirigidas a todos los ciudadanos de la Unión Europea (UE), la secretaria de Empleo de CCOO en Baleares, Yolanda Calvo, ha precisado que los profesionales de las Islas son muy atractivos para las empresas europeas porque «están muy bien formados y son muy serios a la hora de desempeñar sus funciones». Además, las buenas conexiones del Archipiélago con gran parte de los países europeos facilita esta movilidad laboral.

La secretaria de Acción Sindical de UGT, Ana Landero, ha argumentado que las empresas extranjeras tienen especial interés en los trabajadores del sector servicios balear, ya que cuenta mucho prestigio en Europa. «Están intentando llevarse el talento de las Islas a sus países», ha lamentado. En este sentido, ha argumentado que los profesionales no se sienten valorados y ven que «en el extranjero les dan mejores condiciones». No se trata sólo salariales, sino que lo que marca la diferencia son las facilidades para acceder a la vivienda, que «en Baleares está fuera del alcance de una nómina normal».

Sueldos de 3.500-4.000 euros brutos mensuales más otras prestaciones

Otro colectivo que suscita mucho interés es el sanitario. Calvo ha destacado que en las profesiones relacionadas con la sanidad, como es el caso de las enfermeras, se ofrecen sueldos mensuales brutos que oscilan entre los 3.500 y los 4.000 euros. En otras profesiones, también muy demandadas -conductores de autobús, albañiles, electricistas y cocineros-, los salarios son de unos 2.400 euros brutos al mes. En este punto, la secretaria de Empleo de CCOO ha aclarado que aunque la diferencia monetaria no es tan elevada como en el caso de los sanitarios, ha argumentado que realmente sí lo es puesto que se trata de contratos de todo el año y no sólo de algunos meses, como sucede en las Islas. Además, ha destacado que las empresas extranjeras ofrecen ayudas para la vivienda (en algunos casos la pagan íntegramente), para el transporte -en muchos casos privado-, bonos para el gimnasio, etc.

Las personas que piensen que el idioma es un inconveniente, pueden estar equivocadas, ya que en ocasiones no es un requisito imprescindible; e incluso, se ofrece formación gratuita. La secretaria de Empleo de CCOO ha resaltado que lo habitual es pedir unas nociones mínimas del idioma en cuestión (aunque en algunos casos ni eso) y es la propia empresa la que paga curso de la lengua propia de ese territorio. Aunque la demanda de trabajadores procede prácticamente de todos los países europeos, los que reclaman un mayor volumen de trabajadores son Alemania, Noruega y Finlandia. En este punto, ha precisado que sigue habiendo mucha demanda por parte de Reino Unido, pese al Brexit.

Profesiones con problemas para cubrir las plazas en Balears

Cabe destacar que entre las profesiones más demandadas por las empresas europeas se encuentran algunas de las que tienen más difícil cobertura en las Islas. Este es el caso de las enfermeras, conductores de autobús, albañiles, electricistas y cocineros. El verano pasado el sector de la restauración tuvo muchas dificultades para cubrir los puestos de trabajo, lo mismo que las empresas de autobuses.

La secretaria de Empleo de CCOO ha argumentado que «los salarios en Baleares son bajos porque si le sumas la carestía de la vivienda, el precio de la cesta de la compra y de la energía, te dan para vivir pero sin hacer extras. En otros países europeos pagan más que aquí y, además, ofrecen ayudas para acceder a la vivienda, transporte privado, corren con los gastos de cursos de idiomas, dan bonos para el gimnasio, etc.». Con la finalidad de evitar una fuga de profesionales, ha reclamado un pacto de rentas en las Islas que incluya un parque público de viviendas, un control de precios a los alimentos y la energía, aumentos salariales y la extensión de las ayudas sociales todo lo que sea posible. A su modo de ver, si no se aplican estas medidas las empresas de las Islas tendrán problemas para cubrir las vacantes y poder prestar sus servicios.

Por su parte, la secretaria de Acción Sindical de UGT ha puesto de manifiesto que las empresas de las Islas están intentando fidelizar a sus trabajadores fijos discontinuos y una prueba de ello es que este año han comenzado a llamarlos antes. Sin embargo, ha exigido que «el mercado inmobiliario se adapte a la realidad de las Islas». No obstante, ha advertido que los alojamientos que ofrezcan los empresarios no pueden ser infraviviendas y ha reivindicado que con un sueldo se pueda pagar un hogar en el que desarrollar una vida.

Desde la CAEB han manifestado que «en Baleares se está trabajando intensamente a través de diferentes programas, tanto a nivel público como privado, para mejorar la formación de los trabajadores, de forma que sigamos creando empleo de calidad y podamos retener el talento. Las empresas están haciendo un esfuerzo muy importante por fidelizar a sus trabajadores». Además, han destacado que «los diferentes sectores empresariales están firmando con los sindicatos y representantes de los trabajadores los diferentes convenios colectivos que mejoran las condiciones laborales de los trabajadores para los próximos años». En su opinión, «se están poniendo medidas para solventar la pérdida de mano de obra que provocó la pandemia, especialmente dedicadas a la formación. Pero el problema de falta de mano de obra no se soluciona a corto plazo; las medidas implantadas requieren su tiempo».