La radio y televisión autonómica, IB3, celebró este miércoles sus primeros 18 años de existencia con el propósito de seguir siendo referencia informativa y cultural en las Islas. La programación de radio se inició el 1 de marzo de 2005 y la de la televisión en mayo de ese mismo año. Una fiesta con cierto toque ochentero en el patio del Casal Balaguer lo recordó.

Fue con una celebración que reunió al personal de su plantilla –este año se ha suprimido la externalización de los servicios informativos, que ya dependen directamente del ente–, a colaboradores habituales de sus programas, a representantes de las productoras, a actores y actrices de sus series, a dirigentes de épocas anteriores (estuvo su primera directora general, Maria Umbert, además de quienes ocuparon el puesto en años posteriores); a periodistas y cargos directivos de otros medios y a portavoces de los partidos políticos.

Acudieron sus líderes máximos autonómicos, salvo en el caso del PP, que delegó en su representante en la comisión parlamentaria de control, y de Vox (no fue nadie), que se plantea cerrar la radio y la televisión publica si gobierna aunque por ley tenga una cuota relevante en sus programas informativos. Y estuvo la presidenta Armengol, que cerró el turno de intervenciones; todas ellas brevísimas.

Faltó el director general de IB3, Andreu Manresa. Explicó en un video que estaba en el hospital, que había sufrido una bajada de tensión y se había desmayado golpeándose la frente. Saludó brevemente, dejó escapar su emoción y casi se intuyó alguna lágrima. El director de televisión, Joan Carles Martorell, intervino después; lo primero que dijo fue que «Andreu está bien», explicó que el video lo había grabado con su móvil y que fueron necesarias diez tomas. También elogió el trabajo de la plantilla y del sector audiovisual, que prepara una protesta para este sábado.

Las intervenciones fueron muy breves (el protagonismo era de la gente, de recuerdos y las confidencias), también la de Francina Armengol, que aseguró que «yo sólo quiero daros las gracias porque vuestra voz preserva nuestra cultura y vuestro trabajo vertebra las Islas y hace comunidad».

La fiesta tuvo su propia banda sonora, la del Canal IB3 Música, explicó la directora de la radio, Maitane Moreno. No, no sonó Rock and Press, grupo de periodistas músicos y jaraneros ligados al polémico inició del ente hace 18 años. Ya es otra época.