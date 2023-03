A partir del 1 de abril, los médicos de familia de Balears dejarán de expedir dos partes de baja laboral al trabajador que lo requiera y pasarán a entregarles un sólo documento que será a modo informativo o como justificante pero que, en cualquier caso, ya no será necesario entregarlo a su empresa. Así lo estipula el Real Decreto 1060/2022 que modifica los procesos de incapacidad temporal y que entrará en vigor el mes que viene.

Los trabajadores ya no tendrán que presentar su baja médica, en papel, a la empresa. En Balears, el IB-Salut es la entidad encargada de remitirla, directamente, al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) a través de ficheros codificados. Y serán ellos quienes lo envíen a la empresa del empleado. Así lo explica Sebastià Rosselló, del gabinete técnico de Inspección Médica, quien confirma la instrucción a nivel nacional: «El 1 de abril se deja de imprimir el parte de baja para la empresa», subraya, aunque «el trabajador sigue estando obligado a acudir al médico de cabecera para obtener el parte, además de las revisiones», especifica.

Con esta medida, «le quitamos la responsabilidad al paciente de llevar la justificación a la empresa, puede reposar en su casa y no tiene que enviar a nadie a hacer el recado», explica sobre la medida de desburocratización. La comunicación entre administración y empresa pasa a ser digital y viene marcada por unos plazos máximos de tres días, por lo que se garantiza la inmediatez. En cierta manera, este paso «viene a adaptar lo que pasó con la COVID», explica, refiriéndose a cuando a principios de 2022 se puso en marcha un mecanismo por el que incluso el mismo trabajador obtenía su baja a través de internet. Por aquel entonces , los contagiados debían estar de baja obligatoriamente y a razón de miles diarios, era imposible que los gestionara un sólo servicio. La diferencia está en que entonces «era obligatorio quedarse en casa aislado, no podían ni ir al centro de salud, no es exactamente lo mismo», explica Sebastià Rosselló.

Formación

El gabinete técnico de Inspección Médica ha realizado ya sus respectivos informes para la gerencia de Atención Primaria y «el sistema ya está preparado para emitir un sólo parte de baja», añade, afirmando que no va a haber un periodo de prueba. Por otra parte, el Govern trabaja para que los informes de bajas y altas puedan consultarse a través de la carpeta ciudadana.

Inspección Médica tramitó el año pasado cerca de 260.500 bajas laborales en Balears, aunque la cifra es difícil de valorar pues incluye los datos de enero y febrero con el alza extraordinaria de la COVID. Desde entonces las bajas han caído en picado, y es que «son años difíciles para las estadísticas, concluye el experto.