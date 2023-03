La temporada turística se complica en Balears y las buenas perspectivas de ocupación podrían verse lastradas. El motivo es que se está incrementando el número de trabajadores que rechazan venir a las Islas por el elevado precio de la vivienda. Así lo han confirmado todas las fuentes consultadas por Ultima Hora.

Nuria Chardi, directora de Adecco en Baleares, ha explicado que «hay muchos perfiles que quieren trasladarse a las Islas para hacer la temporada, pero si no se les ofrece vivienda o ayuda para ella rechazan las ofertas». En este sentido, ha destacado que en 2023 les está costando más cubrir las vacantes, aunque quiere ser positiva y no ve imposible dar respuesta a la demanda, pero insiste en que será «difícil» y añade que «seguro que habrá que flexibilizar el perfil (menos experiencia, menos formación, etc.) y las empresas deberán invertir más en formación inicial, onboarding, etc.». Además, ha resaltado que «hay más empresas del sector de la hostelería que este año están ofreciendo vivienda o ayuda para ella».

La presidenta de la CAEB, Carmen Planas, ha reconocido que «existe preocupación ante las dificultades por cubrir todas las vacantes porque perjudica la productividad de las empresas y, también, porque va contra la calidad de nuestra oferta turística». En este punto, ha señalado que el elevado precio de la vivienda es el principal motivo por el que los trabajadores rechazan las ofertas de empleo. «La falta de vivienda asequible es uno de los grandes problemas que padecemos en Baleares, una situación que se ha ido agravando en los últimos años y que afecta de forma mayoritaria a los ciudadanos de estas Islas. Un problema especialmente dramático entre los jóvenes, que les impide emanciparse todo y teniendo un trabajo estable, y que también afecta a los profesionales que vienen a trabajar, siendo uno de los motivos que están imposibilitando cubrir las plazas profesionales que tenemos vacantes en gran parte de nuestro tejido empresarial».

Planas ha recordado que «desde las principales asociaciones de CAEB ligadas al sector de la construcción (constructores, promotores, agentes inmobiliarios, pintores, carpinteros, yeseros, industriales del vidrio, empresas auxiliares, instaladores, fabricantes de materiales de construcción, etc.), se ha denunciado esta delicada situación y el malestar creciente de un sector que se siente ignorado por una política urbanística que no está solucionando la grave falta de vivienda».

La presidenta de la CAEB ha resaltado que «sectores como el turístico están reorganizándose y alojando a sus trabajadores en sus propios establecimientos. Pero es un problema que va más allá del turismo, que afecta a todos los sectores y que, por tanto, requiere de una solución consensuada a largo plazo: necesitamos más vivienda, crecer en altura, en suelos ya desclasificados o reformando edificaciones obsoletas».

Los sindicatos prevén más carga de trabajo

El secretario general de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT, José García, ha asegurado que este año será más difícil cubrir las vacantes de empleo en las Islas porque «habrá más actividad turística y, por tanto, se va a necesitar más personal». En este punto, también ha señalado que «hay algunas cadenas hoteleras que están alquilando pisos para sus trabajadores, pero es insuficiente porque son muy pocas empresas las que lo hacen».

A su modo de ver esto hará que los profesionales que presten sus servicios esta próxima temporada en el Archipiélago balear tendrán que asumir más carga de trabajo. Estas opiniones son compartidas por la secretaría de políticas públicas de CCOO, Eva Cerdeiriña. «Los problemas para cubrir las vacantes de empleo se han agravado porque los problemas de vivienda se están agudizando», ha manifestado. En este aspecto, ha advertido que «pueden haber algunas plazas que se queden sin cubrir, lo que va a motivar que los trabajadores activos tengan que asumir una mayor carga de trabajo, con todo lo que eso conlleva: peor calidad de los servicios prestados, más accidentes laborales, etc.». En relación a esto último, ha reclamado más inspecciones para garantizar que se cumplen los derechos de los trabajadores.

El secretario general de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT ha hecho especial hincapié en que el motivo por el que los trabajadores no quieren venir a las Islas a hacer la temporada turística, como ocurría antes, es el elevado precio de la vivienda, ya que los salarios son de los más elevados de España. «Los sueldos del sector de la hostelería están a la cabeza del país y este año subirán un 5 %, pero no son suficientes para arrendar un piso. En el mejor de los casos, el precio del alquiler ronda los 1.000 euros y los salarios brutos los 2.000, por lo que no es suficiente». Además, ha precisado que hay muy poca oferta disponible, por lo que es muy complicado conseguir una.