El portavoz de Campaña del PP, Borja Sémper, se ha pronunciado sobre la participación de la líder 'popular' en Baleares, Margalida Prohens, en una comida a la que fue la semana pasada junto a su cúpula y en la cual se encontraba un histórico dirigente del partido condenado por corrupción, José María Rodríguez. El portavoz ha sido rotundo después de que los medios le hayan preguntado por esa reunión y ha sosteniendo que «no fue la mejor de las decisiones».

«Entienda que no conozco la agenda de ningún dirigente, con quién come o con quién cena, pero los compañeros en Baleares han dicho que no fue las mejores de las decisiones, algo a lo que me adhiero», se ha limitado a señalar Sémper. Por su parte, el partido en Baleares ha defendido que esta reunión fue una «comida privada e informal» que, bajo su punto de vista, «no tiene ningún otra trascendencia».

La de Génova no ha sido la única reacción a esta comida. El PSIB-PSOE también se ha pronunciado y ha considerado que esta reunión es «gravísima» y ha exigido que explique a los ciudadanos si ha pactado con él las listas electorales.

Cabe recordar que José María Rodríguez es un exdirigente del PP que entró en prisión por corrupción política tras cometer delitos de prevaricación, malversación de dinero público y falsedad para financiar campañas electorales del partido.