La presidenta del PP de Baleares y candidata a la presidencia del Govern, la diputada Marga Prohens, ha vuelto a cuestionar la exigencia de instalar camas elevables en los hoteles de la comunidad y la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, le ha exigido una rectificación subrayando que se trata de una medida de prevención de riesgos laborales para ayudar a las camareras de piso, las conocidas como 'kellys'

En los pasillos del Congreso, Prohens PP ha sido preguntada por la polémica generada tras sus palabras calificando las camas elevables como «la mayor tontería que se ha oído en política turística», y se ha ratificado subrayando que es lo le habían dicho las mismas camareras de piso.

«Yo he defendido siempre que hay que mejorar la carga de trabajo de las camareras de piso, que hay que reconocer las enfermedades profesionales, pero que las camas elevables, como reconocen ellas, no es lo que ellas habían pedido y no soluciona su problemática», ha señalado.

Menos tuits y más trabajar

La 'popular' ha atribuido las críticas de las ministras de Trabajo e Igualdad a la inminente campaña electorales: «Lo que deberían hacer las ministras del Gobierno es tuitear menos y trabajar un poco más».

Prohens manté el que va dir sobre els llits elevables perquè "així ho han reconegut les cambreres de pis. Això no era el que havien demanat ni solucionava el seu problema". La ministra Yolanda Díaz demana a la líder del PP balear una rectificació.



➡️ https://t.co/08LHxahKSt pic.twitter.com/j2cBLM23g4 — IB3 Notícies (@IB3noticies) March 29, 2023

Minutos después, la vicepresidenta Yolanda Díaz ha insistido en calificar de «profundamente grave» la crítica de Prohens y la ha achacado a «un enorme desconocimiento» de las normas de prevención de riesgos laborales, ya que «es bien conocido» que en un sector como la limpieza de habitaciones de piso e incluso en cuidados de personas dependientes, «las camas deben ser elevables».

«Pediría a los dirigentes del PP que estudien un poco las normas de prevención de riesgos laborales --ha señalado en el Congreso--. Sería bueno que el PP, que Alberto Núñez Feijóo, rectifique a esta diputada y les pido que no jueguen con un sector feminizado. Las limpiadoras, las camareras de piso, las cuidadoras, necesitan más que nadie de la prevención de riesgos laborales».