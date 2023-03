El cáncer de colon se ha disparado en Balears por los malos hábitos de vida. Así lo ha puesto de manifiesto el presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer Illes Balears, José Reyes. En 2022 se diagnosticaron 883 casos de esta enfermedad en las Islas y el incremento es constante desde el año 2015, cuando se detectaron 721 tumores de este tipo. Si se toman como referencia las 10 últimos años, el ascenso de esta patología ha sido del 24,54 %.

Reyes ha advertido que esto es especialmente preocupante, ya que se trata del cáncer más habitual en Baleares, teniendo en cuenta la media entre hombres y mujeres. Los principales factores de riesgos que pueden provocarlo son la obesidad, el sobrepeso, no practicar deporte y comer poca fruta, verduras o legumbres. Por su parte, el consumo elevado de carnes rojas o procesadas, así como el tabaco o el alcohol pueden favorecer su aparición. Preguntado por si el hecho de haber reducido la ingesta de frutas y verduras por los elevados precios actuales, ha respondido que aún es pronto; pero sí pueden provocar un nuevo aumento en el futuro.

El citado doctor ha insistido en la importancia de la prevención. En este punto, además de llevar un estilo de vida saludable, ha subrayado la necesidad de someterse a los cribados que se realizan en las Islas. En concreto, están dirigidos a las personas con edades comprendidas entre los 50 y los 69 años, asintomáticas y sin antecedentes familiares; se elige esta franja porque es cuando suelen ser más frecuentes. El IB-Salut envía una carta a los llamados a participar en esta prueba, que consiste en ir a la farmacia para recoger un kit en el que depositar las heces, que posteriormente se vuelve a llevar para que sean analizadas. El 94 % de los cribados que se realizan son negativos; a los dos años se les vuelve a llamar para practicar una nueva prueba.

Imagen del kit de los cribados.

Sin embargo, a ese 6 % que resultan positivos se les propone la realización de una colonoscopia, que permite la detección de pólipos de colon y cáncer de colon en estadios iniciales. En este punto, ha incidido en que esta prueba «es indolora y confortable porque se hace con sedación y no duele ni molesta. «La tasa de supervivencia va ligada al diagnóstico. En un estadio inicial superan la enfermedad el 90 % de los casos. Si hay afectación de ganglios linfáticos o metástasis en otros órganos lejanos, el porcentaje de éxito se reduce al 30 %».

El presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer Illes Balears, José Reyes.

En relación a los métodos de curación, en una fase inicial se puede practicar un tratamiento de endoscopia, si ya es más avanzado se tiene que optar por la cirugía y las últimas opciones son la quimioterapia o la inmunoterapia. Este viernes, 31 de marzo, se celebra el día contra el cáncer de colon con la esperanza puesta en que una mayor concienciación den lugar a mejorar el estilo de vida y al incremento de los cribados masivos para poder incrementar los porcentajes de superación de esta patología.

Dos mitos a desmontar

El presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer ha puesto de manifiesto la importancia de desmontar dos mitos sobre el cáncer de colon. Uno de ellos es que es hereditario y lo cierto es que no siempre es así, ya que el 60 % de las personas con esta enfermedad no tienen antecedentes familiares. El otro es la sintomatología, puesto que en las fases iniciales no presenta. En estadios más avanzados sí se puede detectar dolor abdominal, diarrea, sangre en las heces o pérdida de peso. No obstante, son inespecíficos y no quiere decir que las personas que los tengan sean motivados por el citado tumor; pero sí deben acudir a su médico para que lo someta a las pruebas pertinentes.