La depilación láser o la eliminación de tatuajes son servicios estéticos en auge. Es frecuente encontrar locales especializados entre las calles de la mayoría de localidades mallorquinas. Sin embargo, desde la asociación de esteticistas ASINEBA-Pimem alertan del riesgo que estos conllevan, en especial, teniendo en cuenta que la mayoría de profesionales de las Islas no cuentan con la certificación sanitaria que requiere por ley Europa desde 2021. Solo en Baleares ya se han registrado dos accidentes graves en centros estéticos, tales como quemaduras y lesiones graves por imprudencia o falta de formación.

El campo de la electro-estética sufrido un cambio tecnológico muy importante en los últimos años. Las tecnologías son cada vez más potentes, y por ende, más peligrosas. Ante ello, la Unión Europea promulgó una directiva de obligado cumplimiento a partir de 2021, mediante la que las pasaba a considerar de uso sanitario, haciendo necesario para su uso un certificado para los profesionales. Sin embargo, Emilia Pascual, presidenta de la asociación de esteticistas de Baleares ASINEBA-Pimem, advierte de que «la mayoría trabaja sin la certificación legal». Desde ASINEBA plantearán a la Conselleria d'Educació regular el acceso a la formación y certificado para los trabajadores de la eletro-estética para evitar quemaduras, cataratas y otras lesiones derivadas de una mala praxis, en muchos casos, por desconocimiento. En concreto, exigirán la elaboración de un decreto autonómico para implementar el temario necesario en los planes de estudio de Formación Profesional para que los titulados cuenten con la certificación, al mismo tiempo que se gradúan del ciclo formativo.

Emilia Pascual. Foto: Mateo Cladera.

La formación de FP, desactualizada

A colación de este tema, la asociación volverá a poner sobre la mesa ante la Conselleria una actualización de los ciclos superiores de Formación Profesional relacionados con la estética. La presidenta de ASINEBA reivindica que «en España desde 2011 en la FP en el campo de la estética no ha sufrido ningún cambio. Los alumnos del ciclo superior ven la teoría del láser y de la luz pulsada para la eliminación del pelo lo estudian pero no lo practican porque no tienen las tecnologías necesarias en los centros educativos. Esto es como si para conducir te dan el carnet solo con la teórica, porque no tienen coches para hacer las prácticas». Una falta de preparación, incide, que acaban pagando -en ocasiones, de forma muy cara-, los propios usuarios.