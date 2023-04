La candidata del PSIB y no menos presidenta del Govern, Francina Armengol, transformada en la conocida actriz Charlize Theron en un aún más conocido anuncio de perfume de Dior. J’Adore la campaña electoral por cosas como estas. El asunto es que esa Francina Theron revolucionó este domingo Twitter después de que Nuevas Generaciones de Balears colgara un video en esta red social para ironizar con rejuvenecido aspecto que presenta la candidata socialista en ese enorme cartelón que han colgado en la sede del PSIB y que a los viejos del lugar nos recuerda a otros magnos cartelones que en 2007, hágase, acabaron con la carrera de Jaume Matas.

Twitter ardió, como era de esperar, sobre todo por lo insinuante del anuncio. «La juventud eterna de Armengol», señalaban las juventudes del PP en el tuit. Lo que ya no está tan claro, a la vista de los comentarios que granjeó el vídeo, es si el resultado es precisamente el que esperaban porque inmediatamente salieron a replicar las Juventudes Socialistas que hasta hicieron un retuit del original.

«Gracias a las Nuevas Generaciones del PP por contribuir a la campaña. Presidenta solo hay una», escribieron. «Las NNGG del PP de Baleares intentan criticar a Armengol y le terminan haciendo un spot publicitario gratis», escribió otro usuario de la red. «Estáis pretendiendo criticar a alguien comparándola con Charlize Theron??», decía otro. La propia Armengol también ha contestado con un contundente tuit: «Orgullosa de ser quien soy. Cuando la oposición no tiene nada que aportar, pasa a atacar tu edad y el físico. No me vais a parar. Ante el machismo, más fuerza que nunca. Delante del insulto, lección de educación. Defendamos el respeto, la política de las propuestas y la sociedad que queremos».

Los comentarios sobre el video iban desde la estupefacción a la crítica directa, incluso pasando por el rechazo a que se insinuara la edad de la presidenta, pero el PP llevaba desde el sábado criticando el cartel de Armengol e insinuando que se les había ido la mano con el photoshop. La realidad es que no es una fotografía y, por lo tanto, difícilmente habrá photoshop. Es una ilustración de Jaume Vilardell en la que, eso hay que consignarlo, se ve a la presidenta con un aspecto más rejuvenecido. Ocho años al frente del Govern y una pandemia de por medio dejan huella.

«A falta de propuestas, lonas. A falta de ideas, propaganda. Quedan 29 días. El cambio es ahora», escribía el PP después de que los socialistas mostraran el cartel en su sede. «Bueno, lo primero de todo. ¿Cómo están los máquinas?», contestaba el PSIB desde su cuenta de Twitter, en referencia a otro conocido video de David Bisbal.

Twitter está jugando un papel clave en una campaña mucho más subida de tono que las anteriores y los dos grandes partidos han entrado al choque de manera directa porque saben que todo voto suma y que nada está aún decidido.

Marga Prohens, a quien se dirigieron alguno de los comentarios para que dijera qué opinaba del vídeo, no dijo nada, pero tampoco le puso un ‘me gusta’ o lo retuiteó. Sí lo hicieron algunos de los candidatos que van en listas, como Marga Duran o Lourdes Roca, pero el ‘me gusta’ más sorprendente de todo no llegó de allí. La cuenta oficial de Ciudadanos de Mallorca puso un like en el vídeo del PP. Definitivamente, esta campaña electoral está siendo de locos. No quiere ni pensar qué nos espera cuando empiece de verdad.