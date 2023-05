La Asamblea de trabajadores del sector del metal no acepta el preacuerdo y se reiniciará la huelga

La asamblea de trabajadores del sector del metal ha votado este lunes por la noche en contra del preacuerdo firmado la semana pasada entre sindicatos y patronal y este mismo martes retomarán las acciones para seguir con la huelga y las movilizaciones. Después de las reuniones mantenidas la pasada semana entre ambas partes con la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball como mediador, parecía que se había llegado a un entendimiento, plasmado en un principio de acuerdo solo pendiente de ser ratificado en asamblea.

Ese preacuerdo contemplaba una subida salarial del 14% en tres años: un 4% de subida directa anual (2023, 2024 y 2025) en las tablas salariales más un 2% adicional de carácter indemnizatorio por la inflación en el año en curso. Asimismo, el preacuerdo reflejaba subidas análogas aspectos como dietas o kilometrajes.

No obstante, la asamblea celebrada en la sede de CCOO, finalizada sobre las diez de la noche, no ha ratificado el acuerdo. Han sido 176 trabajadores los que han votado, con 98 votos en contra y 78 a favor (cero votos en contra). Los sindicatos CCOO, UGT y USO comunicarán mañana a la patronal que el preacuerdo no ha prosperado y que por lo tanto deben volver a sentarse a negociar. Asimismo, también este martes volverán a solicitar a Delegación del Gobierno los permisos para reiniciar la huelga.