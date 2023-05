Vuelco a la derecha en Baleares. Con el 99,20 % del voto escrutado, PP y Vox han sumado 33 escaños, tres más de los necesarios para la mayoría absoluta. Por tanto, la derecha podrá gobernar si las citadas formaciones políticas llegan a un acuerdo, que se tendrá que negociar en los próximos días. Los populares han ganado las elecciones autonómicas de este 28 de mayo en las Islas y han logrado 25 diputados, nueve más que hace cuatro años. En concreto, la lista liderada por Marga Prohens ha conseguido el 35,83 % de los sufragios; es el mejor resultado del PP desde el año 2011 y sólo este partido ha logrado más escaños que toda la izquierda junta si se tiene en cuenta el escaño de Sa Unió, la marca con la que se presenta el partido conservador en Formentera. Por su parte, Vox ha escalado hasta la tercera posición, con ocho diputados, cinco más que en los últimos comicios; se trata del 13,9 % de los apoyos.

El segundo partido más votado ha sido el PSIB-PSOE, que ha acumulado 18 escaños, uno menos que en 2019; Francina Armengol se ha hecho con el 26,5 % de los apoyos. Més per Mallorca ha mantenido los cuatro escaños, por lo que no ha sufrido el desgaste de ocho años de gestión del Pacte. El descalabro de la izquierda ha venido de la mano de Unidas Podemos, que ha perdido cinco de los seis diputados que tenía. De hecho, su cabeza de lista, Antònia Jover, no entrará en el Parlament balear.

El PI y Ciudadanos no logran representación

Aún peores han sido los resultados para los regionalistas y los liberales. El PI no ha logrado mantener representación en el Parlament balear; tuvo tres en la última legislatura. Por su parte, Ciudadanos ha perdido los cinco escaños y también desaparece de la institución autonómica. La formación naranja se ha dejado 36.484 votos (a falta de finalizar el recuento); de los 42.519 de 2019 ha pasado a los 6.035 de este 28 de mayo de 2023. Cabe precisar que la formación liderada por Patricia Guasp ha pasado de ser la cuarta con más escaños a lograr sólo 1.723 votos más que el PACMA en el Archipiélago balear.

En relación a los resultados de los partidos de islas menores, Més per Menorca ha mantenido sus dos escaños y Gent per Formentera ha perdido el que tenía, que lo ha ganado Sa Unió. No obstante, el diputado de Formentera ha estado gran parte de la noche en juego por un puñado de votos, por lo que hasta que no esté totalmente cerrado el escrutinio no se pueden descartar cambios.

¿Qué pasó en las últimas elecciones autonómicas?

En los comicios celebrados el 26 de mayo de 2019, los socialistas ganaron las elecciones autonómicas en las Islas por primera vez en su historia y obtuvieron 19 diputados. La segunda fuerza más votada fue el PP con 16 escaños; seguida de Unidas Podemos, con seis; Ciudadanos tuvo cinco diputados; Més per Mallorca logró cuatro; Vox se hizo con tres; El PI obtuvo tres; Més per Menorca, dos; Gent per Formentera, uno.