El secretario de Ideas y Proyecto Político, Iago Negueruela, compareció en un impás del comité ejecutivo del PSIB-PSOE para, como portavoz de campaña, hacer una valoración en frío de los resultados de los comicios autonómicos y municipales de este 28 de mayo, en los que los socialistas perdieron el control sobre las principales instituciones del archipiélago, aunque desde la formación se ofreció una visión en positivo, destacando Negueruela «la confianza de más de 118.000 ciudadanos y votantes, lo que supone 2.000 nuevos respecto a 2019».

Pese al revés en las urnas, el dirigente socialista plasmó el orgullo de la formación «por el trabajo bien hecho, por nuestra gestión, por las mejores en educación, sanidad y de los servicios sociales y en materia laboral», prosiguió, refiriendo la inmediata convocatoria de elecciones generales para el 23 de julio próximo como «un ejercicio de responsabilidad» por parte de Pedro Sánchez.

Pese a activar de nuevo el modo electoral pensando en la cita nacional, no escondió que los resultados del 28 de mayo «son claros», optando por no buscar culpables o responsables ante la derrota en todas las islas e instituciones. «No hablamos de culpabilidad de nadie. Hemos tenido a 118.00 personas que han confiado en nosotros y desde 2015 no hemos hecho más que crecer», remarcó Negueruela, portavoz de campaña del PSIB-PSOE, quien a la hora de hablar de la estrategia de sus rivales, en especial las fuerzas «de derecha y ultraderecha», recordó que los socialistas «vamos a las autonómicas con programas para los ciudadanos allá donde nos presentamos», criticando que otros «han ido en clave o con procesos de deshumanización sobre las personas que se presentan a cargos públicos. Nosotros nos presentamos con programas».

Y de cara al futuro más inmediato y a escala balear, el portavoz de campaña del PSIB-PSOE dejó claro que desde la formación «lideraremos la oposición con orgullo y para que no se toquen ni se pierdan los derechos y avances que hemos logrado», agradeciendo la confianza depositada en él por Francina Armengol y el partido «porque es un orgullo haber ido de número dos, y es una posición que me permitirá defender los valores en los que siempre he creído y luchar para que nos haya retrocesos», aseveró Negueruela.