Cerca de un millar de altos cargos que forman parte de los distintos gobiernos de Baleares saltarán de sus puestos de trabajo en los próximos días como consecuencia del vuelco electoral que han vivido las islas en estas elecciones. La institución donde habrá más cambios es el Govern, donde perderán su puesto los 204 puestos de altos cargos y asesores.

En el Ajuntament de Palma hay 94 cargos de confianza y asesores, según el portal de transparencia de la institución, y el Consell de Mallorca tiene un número de altos cargos parecido al de Palma, si bien este miércoles la página de transparencia no se podía consultar por ajustes técnicos. En los consells de Menorca y de Eivissa hay una cincuentena de cargos y asesores y en el de Formentera, una veintena.

A todo ellos hay que sumar los 59 diputados del Parlament, aunque alguno de ellos repite mandato, y los asesores que trabajan para los grupos políticos y para el presidente, los vicepresidentes y secretarios de la Mesa. También en los ayuntamientos de las Islas saltarán de sus cargos un número no concretado de puestos, pero todos ellos sumarán cerca de un millar en todas las Islas. Eso supone que cerca de un millar de personas de Baleares ocupará en los próximos meses los cargos que dejan quienes están ahora en las instituciones.

El calendario

Los cambios comenzarán a notarse a partir del día 17 de este mes, fecha en la que se constituyen los ayuntamientos de las Islas. Ese día se elegirá a los alcaldes y, a partir de ese momento, comenzará la configuración de los gobiernos municipales con la elección de los altos cargos. La segunda fase de cambio estará en el Parlament, que debe constituirse antes del próximo 28 de junio, cuando se cumpla un mes de las elecciones. Se elegirá a los miembros de la Mesa y los diputados tomarán posesión de su cargo. Los consells deben conformarse el 8 de julio, con la elección del presidente, que será después quien decida los miembros de su gabinete y quienes serán los consellers ejecutivos.

Para la constitución del Govern y la elección de altos cargos no hay una fecha cerrada. La sesión de investidura debe celebrarse antes del 12 de julio, pero ahora mismo Prohens no tiene mayoría absoluta a no ser que Vox le dé sus votos, algo poco probable. A las 48 horas necesitará que Vox –o cualquier otro partido– se abstenga para ser presidenta. De no ser así, comienza a contar el plazo de 60 días de plazo para elegir presidente de la Comunitat. Si en se plazo no se consigue un acuerdo, se convocarán nuevas elecciones.