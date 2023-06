Una familia de Sant Antoni, a través de Ibiza IN, ha registrado una queja ante el Área de Salud de las Pitiusas después de que un facultativo del centro de salud de Sant Antoni atendiera a domicilio a un joven con una discapacidad intelectual indicando en el parte médico que el motivo de la consulta había sido un «retraso mental grave», además de fiebres y temblores.

La madre del joven explicó ayer a Periódico de Ibiza y Formentera cómo después de volver de un viaje de estudios, él comenzó a sentirse mal, presentando un cuadro de fiebres altas, vómitos y diarreas. Ante la imposibilidad de acercarlo al centro, en un primer momento la familia llamó solicitando una ambulancia. Más de media hora después, viendo que nadie se desplazaba hasta la vivienda, los familiares del joven volvieron a pedir asistencia médica.

«Más de 15 minutos después de llamar esta segunda vez, los sanitarios llegaron y entraron en la habitación, pero sin preguntarme qué le pasaba o si tiene alergias a algún medicamento, nada. Me dijeron que le tenían que pinchar y la doctora redactó el informe en el salón, sin decirme si teníamos que volver al centro de salud o algo», explicó la madre.

La indignación de esta familia fue en aumento cuanto pudieron leer el parte médico en el que se reflejaba que el motivo de la consulta había sido el «retraso mental grave» del paciente, además de los temblores y la fiebre. «En ningún momento me preguntó qué discapacidad tiene y no hablamos del tema. Este diagnóstico no existe y mi hijo no lo tiene. Nadie se puede dirigir a alguien llamándole así», aclaró la madre, reconociendo que nunca antes les había pasado algo similar.

A pesar de lo sucedido, la familia quiso dejar bien claro que no tiene nada en contra de la sanidad pública, sí del término empleado en el parte de su hijo. A través de las redes sociales, desde Ibiza IN difundieron lo sucedido, destacando la importancia de utilizar un lenguaje correcto y adecuado a la hora de referirse o dirigirse a determinados usuarios.

Según este colectivo, el término empleado para una persona con discapacidad intelectual no había sido el correcto, reiterando la necesidad de «modificar el lenguaje ya que es un poderoso instrumento para cambiar lo que pensamos y cómo consideramos a las personas con discapacidad».

Desde Ibiza IN no descartaron incluso acercarse al centro de salud para dar a los sanitarios una serie de consejos sobre cómo deben referirse a personas con necesidades especiales.



La respuesta

Desde el Área de Salud de las Pitiusas explicaron que, una vez interpuesta la queja, será el servicio de atención al usuario quien gestionará la reclamación, siempre de tipo nominal, esperando una justificación por parte del profesional implicado.

Según fuentes sanitarias, se entiende que en este caso no hay mala fe, sino un mal uso de la terminología que debe usarse para respetar a estos colectivos más vulnerables. También puntualizaron que en los partes médicos suele reflejarse la situación psicosocial del paciente.

Salud, además, aprovechó para pedir disculpas a la familia afectada.