Los pasajeros del vuelo de la compañía Ryanair que debía cubrir el trayecto entre Palma-Madrid no daban crédito a lo que estaban presenciando. La salida del avión estaba prevista para las 8:30 horas, pero la compañía no tardó en informar que el embarque sufriría un retraso. Hasta ese momento nadie podía sospechar lo que estaba sucediendo en realidad. Unos minutos más tarde, desde las cristaleras de la terminal de Son Sant Joan, los pasajeros que se encontraban en la sala de espera previa al embarque (zona restringida) pudieron observar a trabajadores de la compañía tratando de arreglar la ventanilla del piloto del avión con el palo de una fregona y una 'cinta americana'.

Rápidamente, los pasajeros montaron en cólera y comenzaron a protestar. Mientras tanto, los operarios que se encontraban sobre una plataforma elevadora hacían fuerza con el palo de una fregona para bajar la ventanilla mientras que otros de sus compañeros sellaban los bordes con 'cinta americana'. En realidad se trata de una de la Cinta de Alta Velocidad o High Speed Tape (HST), un producto de ingeniería avanzada compuesto por un papel de aluminio recubierto de un adhesivo acrílico que se usa para tapar pequeños desperfectos estéticos o reparar de manera temporal piezas no críticas y no demorar la salida del avión.

Alrededor de las 11:30 horas de la mañana, la compañía aún tenía al pasaje en la sala de espera mientras trataban de buscar una solución a la ventanilla rota de la aeronave. El problema llegó cuando parte del pasaje decidió no subirse a bordo por miedo. En ese instante, la compañía ofreció a los clientes la posibilidad de volar en otra aeronave más tarde, devolver el dinero o ubicarlos otros días. Todo eran facilidades para evitar problemas o altercados debido a la gravedad de las cosas. Algunos de los pasajeros más osados no dudaron en dirigirse al personal de tierra de la compañía irlandesa y en tono jocoso recomendarles que taparan la ventanilla con las cajas de las ensaimadas que no dejan subir a bordo sin previo pago.