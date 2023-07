En torno a las 09.00 horas de este domingo, dos personas del grupo Futuro Vegetal han lanzado pintura usando extintores contra el megayate ‘Kaos’ que estaba amarrado en la marina de grandes esloras de la fachada marítima del puerto de Ibiza (en los andenes del puerto).

Hasta el lugar de los hechos se ha desplazado esta mañana la Guardia Civil, que se ha hecho cargo de este asunto. Según ha podido saber este periódico por fuentes conocedoras del caso, el yate tenía previsto hoy abandonar Ibiza y, de hecho, el acto vandálico se ha producido cuando la tripulación estaba iniciando la maniobra de salida del amarre. Cabe destacar que APB ha activado el plan interior marítimo por los vertidos de pintura que se han producido en el espejo de aguas tras este hecho vandálico. Previsiblemente, se tomarán medidas legales contra quienes han ejecutado esta acción.

El yate, que navega con bandera jamaicana, tiene 110 metros de eslora y pesa 4.523 toneladas. Fue construido en el año 2017 y su precio asciende a 300 millones de euros, según la web superyachtfan.com, que detalla que su coste de mantenimiento anual oscila entre los 20 y 30 millones de dólares. La propietaria, Nancy Walton, es una de las herederas de Walmart y, según Forbes, su fortuna actual en 8.700 millones de dólares.

Según informa Futuro Vegetal a través de un comunicado, esta acción vandálica es para protestar contra la crisis climática. «La acción pone el broche final a la campaña «Jets and Yachts, the party is over», convocada por Extinction Rebellion Ibiza, quienes demandan la prohibición de los jets privados y el fin de las emisiones de lujo», precisan a través de un comunicado. Es preciso recordar que esta semana pasada burlaron las medidas de seguridad del aeropuerto para colarse y lanzar también pintura contra un jet privado que estaba en pista, hecho por el cual fueron detenidos y pasaron a disposición del juez, que los dejó en libertad con cargos.

Futuro Vegetal ha compartido un comunicado en sus redes sociales en el que señalan «el único motivo por el queseguimos manteniendo un sistema económico que nos lleva al colapso eco-social es para sostener los privilegios de esta pequeña clase privilegiada». Las personas que han llevado a cabo este acto vandálico han mostrado una pancarta donde podía leerse 'You consume others' suffer'.