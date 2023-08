No todo vale para viajar a Eivissa. Un impactante vídeo recogido por el NYPost muestra una gran pelea en los pasillo de un avión de Ryanair con destino a Eivissa durante el embarque.

Las imágenes que fueron grabadas por Lyndsay Cash muestran a la mujer, que llevaba un top rosa, discutiendo con otro pasajero unos minutos antes de la salida prevista de Manchester (Reino Unido) hacia Eivissa a las 15.00 horas del pasado lunes, informó Kennedy News and Media.

La mujer absolutamente fuera de control fue apartada a raíz de practicarle una llave en la cabeza mientras se escucha a una mujer gritar: «¡Te encontraré!».

Según se puede ver en el vídeo difundido, la pasajera en cuestión, en pleno ataque de furia, grita mientras unos hombres, al parecer sus familiares, se unen a la pelea.

Además, se ve a un hombre con camisa verde apartar a la mujer mientras intenta hacer frente a las otras personas implicadas en la pelea; en un momento dado también empuja a un pasajero y grita en la cara de otro.

Cash, una esteticista de Wigan (Gran Mánchester), declaró al medio de comunicación: «Se abalanzó sobre todo el mundo en cuanto subió al avión». «Estaba borracha y cuando alguien se lo hizo notar se ofendió y empezó a pelearse con todo el mundo. Empezaron a pelearse en el pasillo y la cosa se puso muy agresiva», añadió.

La policía sacó a la mujer y a otras tres personas del avión entre aplausos.

«Las azafatas no sirvieron de mucho y los niños estaban disgustados. No me gustó cómo se gestionó. Me molestó a mí y a todos los que íbamos en el avión. Todo el mundo aplaudió mientras la escoltaban fuera y ella incluso se peleó con la policía», recordó Cash.

«Creo que no deberían haberla dejado subir al avión y que los comisarios deberían haber sido mucho más rápidos. Se dejó que los pasajeros se ocuparan de ello. Si no puedes soportarlo, no bebas», zanjó.

Un portavoz de la policía de Manchester confirmó que se produjeron altercados en el avión antes del despegue, según recoge ese medio.

«Los agentes recibieron una llamada sobre las 15.00 horas en la que se les informaba de que había pasajeros alborotadores a bordo de un vuelo que despegaba del aeropuerto de Manchester». «Dos hombres de unos 30 años y una mujer, también de unos 30 años, han sido detenidos como sospechosos de estar ebrios a bordo de un avión», declaró el representante.

«Uno de los hombres y la mujer fueron detenidos además como sospechosos de agredir a agentes de policía. Todos ellos permanecen bajo custodia para ser interrogados», añade el comunicado.

Un representante de Ryanair declaró a Kennedy News que «un pequeño número de pasajeros se mostraron molestos» y añadió que el incidente es un asunto policial.

«Pedimos sinceras disculpas a los pasajeros afectados por cualquier inconveniente causado como resultado del comportamiento perturbador de estos pasajeros», apuntó la aerolínea.