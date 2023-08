Habla rápido y con conocimiento de causa y, cuando le surge una duda, se levanta de la silla para buscar los documentos que tiene a mano. Joan Simonet sonaba en todas las quinielas para ser conseller de Agricultura aunque pocos creían que se llevaría consigo al número seis de Podemos. Además, gestiona parte de los departamentos de la antigua Conselleria de Medi Ambient, una cartera con fuerte carga política.

Es el conseller de Agricultura, Pesca i Medi Natural. ¿Por qué han eliminado Medi Ambient?

— A la Conselleria que ya existía (Agricultura y Pesca) le hemos sumado la parte de Medio Natural propiamente dicho: gestión de los espacios naturales y gestión forestal, que es la parte más relacionada con Agricultura y Pesca. Ahora se puede hacer una gestión conjunta.

Las críticas han sido que han querido eliminar Medio Ambiente...

—No hay una Conselleria que se diga de Medio Ambiente pero no se ha eliminado ninguna unidad que hubiera dentro de esta.

¿Ha sido difícil convencer al PP para fichar al número 6 de Podemos como director general de Agricultura?

—Ha habido personas del PP que, a lo mejor, les ha costado entenderlo. Pero no ha sido difícil porque hemos explicado el trabajo hecho estos cuatro años. Agricultura tiene unos perfiles relativamente técnicos como el de Fernando Fernández que estos cuatro años ha tenido una buena sintonía con el sector. Son motivos por los cuales he optado por mantener una continuidad con los matices que pueda haber.

Una de peticiones que ya le ha hecho el sector es crear una Mesa de Cambio Climático. ¿Para cuando?

—Unió de Pagesos fue quien tuvo la idea y el resto de entidades se unieron. De cada vez hay variaciones con el funcionamiento de los cultivos y esto también tiene sus efectos sobre la ganadería. Históricamente siempre tomábamos medidas puntuales, ahora tenemos que plantear estrategias a medio y largo plazo. Haremos una primera reunión este cuatrimestre.

Otro de los retos de esta legislatura es la aplicación a la nueva PAC.

—Ya tenemos las solicitudes y estamos analizando qué impacto tendrá. Tenemos esperanzas que supondrá un incremento de dinero. Hace años que digo que con la nueva PAC viene más dinero pero también vienen más compromisos.

Europa apuesta por una agricultura más verde, más respetuosa con el medio ambiente. ¿Será fácil aplicarlo en Balears?

—Balears tiene oportunidades porque no es una agricultura productivista. Pero debemos tener en cuenta que no se puede hacer una agricultura verde en números rojos. Lo que significa que no se debe cargar todo sobre el agricultor, porque si este tiene más gastos no puede vender sus productos a un precio competitivo y al final vive de las subvenciones. Si un payés debe vivir de las subvenciones, ello impide relevo generacional, nuevas inversiones, etc… Es un modelo que lleva a extinguir a la agricultura.

Siempre ha sido muy crítico con la idea ‘romántica’ de la agricultura.

—La agricultura es un negocio, son empresarios sea un autónomo o una multinacional, por lo que las fincas deben ser rentables. La inmensa mayoría de agricultores de aquí son pequeños autónomos.

Cuando estuvo en Asaja criticó mucho los retrasos en el pago de las ayudas. ¿Ahora cobrarán a tiempo?

—Es un compromiso y tenemos una gran responsabilidad. Intentaremos agilizarlo al máximo. Al Fogaiba hay que darle un impulso en modernización.

¿Cambiará la ley agraria de Vidal?

—Está en el programa electoral hacer modificaciones para recuperar puntos de la antigua ley que se eliminaron.

¿Cúales?

—Desarrollar las agroestancias, regular declaraciones de interés general, definir el producto local, y sobre todo dar una claridad para que los ayuntamientos sepan qué son actividades agrarias y como se pueden desarrollar en sus planeamientos municipales.

¿Habrá pues campos de polo como en la Ley Agraria Company?

—La ley Company decía: si tienes una explotación agraria y necesitas unas instalaciones complementarias para este tipo de explotación como un campo de polo, lo puedes hacer. Lo que no puedes hacer es construir el campo de polo si no tienes caballos. Como no puedes hacer una bodega si no tienes viña.

¿Qué ha pasado con los expedientes de Medi Ambient caducados?

— Se habían hecho archivamientos masivos de denuncias interpuestas pero sin incoar. Ahora ya no podemos hacer nada porque muchos han caducado. Hay que agilizar.

¿Creará nuevos parques naturales esta legislatura?

—De momento no hay previsión. Lo que debemos hacer es mejorar la gestión de los que tenemos.

¿Y habrá modificaciones en los parques ahora existentes?

—Hay parques donde hace más de dos años que no se convocan sus juntas rectoras. Hay ocho parques sin Planes Rectores de Uso y Gestión, otros con PORN aprobados hace muchos años y hay que revisarlos.

La declaración de Es Trenc generó controversia con el Ajuntament de Campos. ¿Habrá más chiringuitos o hamacas en este parque?

— El Ajuntament ha presentado una serie de alegaciones al PORN y nos hemos comprometido a estudiarlas. Tenemos que estudiar si puede haber modificaciones para incrementar los ingresos del Ajuntament. Estoy de acuerdo con el Ajuntament de Campos que tiene una de las mejores zonas costeras de las islas y no tiene unas compensaciones económicas para poder mantenerlo.