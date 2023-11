La Oficina de Garantías de la Libertad Lingüística dependerá del Parlament, no del Govern y el nombramiento de su director corresponde a Vox, que aún no ha cerrado un candidato definitivo. La memoria presupuestaria que justifica su creación afirma que esta adscripción al Parlament y no al Govern «la legitima y garantiza su independencia y autonomía para cumplir con ecuanimidad y eficacia la funciones encomendadas».

También la Oficina Anticorrupción dependía del Parlament. El organismo, creado a propuesta de Podemos, quedará disuelto el año que viene hasta el punto de que solo se le ha asignado un presupuesto de 50.000 euros.