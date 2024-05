Los ciudadanos de Baleares destinaron en el año 2023 el 63 % de su sueldo a pagar el alquiler. Así lo pone de manifiesto un estudio que ha elaborado Fotocasa titulado 'Relación de salarios y vivienda en alquiler en 2023'. Se trata de 11 puntos porcentuales más que en 2012, cuando dedicaban el 52 %. Sin lugar a dudas, se trata de un esfuerzo muy importante, ya que hay que hacer frente a muchos otros gastos: alimentación, impuestos, luz, agua. Esto hace que muchas personas tengan dificultades para llegar a fin de mes, pese a la buena marcha de la economía y hayan tenido que renunciar a sus vacaciones.

Desde el citado portal inmobiliario han explicado que el precio de la vivienda que se arrienda en las Islas cerró el ejercicio 2023 con un incremento anual del 19,4 %; el precio del metro cuadrado llegó a los 16,90 euros mensuales en diciembre. «Esto supone que, teniendo en cuenta el salario bruto medio de Baleares registrado por InfoJobs, que en 2023 era de 25.727 euros (2.144 euros brutos mensuales si lo dividimos en 12 pagas); los baleares tuvieron que dedicar un 63 % del sueldo al pago de una vivienda de 80 metros cuadrados en alquiler, el porcentaje más alto de los últimos cinco años», explican desde Fotocasa.

Los baleares, los que más se esfuerzan

Otro dato relevante que se desprende del estudio es que los baleares son los españoles que tienen que hacer más esfuerzos económicos para arrendar un hogar. Los segundos son los madrileños, que invierten el 62 % de su salario al alquiler. Le siguen los catalanes, con el 58 %. Por el contrario, en Extremadura gastan el 23 % de sus retribuciones laborales en alquilar una casa. La media nacional es del 43 %.

«Ya no solo es que los salarios no crezcan al mismo ritmo que la vivienda. La principal razón de alcanzar la cota más alta de la historia es que el precio del alquiler se encuentra en su nivel máximo histórico, mostrando los incrementos más abultados de los últimos 17 años. El encarecimiento del arrendamiento ocasiona que el esfuerzo salarial que el ciudadano realiza para acceder al alquiler esté muy por encima de lo recomendado por los organismos de control europeos que establecen que no se debe destinar más del 30% al pago de la vivienda. En estos momentos se encuentra más de 10 puntos por encima de la cifra de hace diez años, por lo que la inaccesibilidad se ha disparado. Prácticamente en toda España, excepto en dos comunidades, el desembolso para hacer frente al alquiler está en niveles perjudiciales», comenta María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa.

Por su parte, Mónica Pérez, directora de Comunicación y Estudios de InfoJobs añade: «El promedio de salario bruto mensual de 26.245 euros que se ha alcanzado en InfoJobs en 2023 supone un crecimiento de 1.052 euros con respecto a 2021, un año muy marcado por los efectos de la pandemia. Sin embargo, este incremento retributivo no ha ido acompañado de buenos datos a otros niveles: el repunte de la inflación en los dos últimos ejercicios, sobre todo en 2022, ha disminuido el poder adquisitivo y sigue marcando las condiciones de vida de las personas trabajadoras».