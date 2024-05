El PP asegura que los datos de la encuesta publicada el domingo y el lunes por este diario avalan que los ciudadanos apoyan las políticas del Govern de Marga Prohens y están convencidos de que los tres diputados de más que les otorga el sondeo crecerán conforme vaya avanzando la legislatura y los ciudadanos vean las mejoras. «Es una satisfacción ver que la gente no solo mantiene la confianza, sino que cada vez más personas apoyan la política de moderación del PP frente a estrategia del barro y la división del PSIB», afirmó Sebastià Sagreras, portavoz del PP en el Parlament.

La encuesta deja al PP a dos escaños de la mayoría absoluta, lo que significa que deberá volver a pactar con Vox para repetir mandato. Por lo tanto, al mismo tiempo indica que la izquierda no tiene ninguna opción ni en el Govern balear ni en los consells de Mallorca, Menorca y de Eivissa, como indica el sondeo que se publica hoy.

El PSIB no se desmoraliza por los resultados y cree que cabe la remontada. El secretario de Organización de los socialistas de Balears, Cosme Bonet, recordó que hay otras encuestas que señalan que el partido sube, como la última del CIS, y opinó que, en las próximas elecciones europeas, se verá cómo van al alza tanto en toda España como en Balears, donde aspiran a ser la fuerza más votada. «Podemos ser el partido ganador», dijo. Añadió que la valoración que dan los ciudadanos a Marga Prohens demuestra «que no convence en la calle». «La izquierda aguanta y tenemos tres años para recuperar», aseguró.

Lluís Apesteguia, coordinador general de Més, señaló que el aumento de escaños tanto de su partido como de Més per Menorca indica que van «en la buena dirección». «Estamos recuperando confianzas que habíamos perdido», precisó. En cualquier caso, también consideró que es muy mala noticia que la izquierda no sume y que la derecha mantenga las opciones de gobierno en Balears. «También es cierto que, en un año, no se esperaba que se produjeran grandes cambios, por lo que nos quedan tres años para seguir trabajando», puntualizó.

Patricia de las Heras, presidenta de Vox en Baleares, señaló que su partido seguirá creciendo conforme avance la legislatura y sus votantes vean que el papel de Vox está siendo útil para los ciudadanos. «PP y Vox tienen un acuerdo de gobierno que se irá cumpliendo y los ciudadanos verán que hay avances en un plan lingüístico que permitirá elegir la lengua al final de la legislatura, no un plan piloto», indicó. En cualquier caso, afirmó que las previsiones de su formación son seguir aumentado votos y destaca que llenan plazas y actos públicos cuando convocan a los militantes, como ha pasado esta semana con el candidato a las europeas, Jordi Buxadé.

Para Lucía Muñoz (Podemos), la encuesta es la confirmación de que no se conseguirá un gobierno de izquierdas sin un Podemos fuerte. «Tienen que ser conscientes de que, sin un Podemos fuerte, la izquierda no podrá gobernar», enfatizó. Opinó que la foto que muestran los datos puede cambiar mucho y consideró que se intuye que puede haber un revulsivo hacia la izquierda en las próximas elecciones europeas, con demostraciones como la manifestación contra la emergencia habitacional y la saturación de este sábado.

El presidente del PI, Tolo Gili, señaló que su partido está centrado en estos momentos en conseguir poner unas bases firmes para consolidar el espacio del centro balear. Lamentó que la encuesta refleje «la polarización» entre los dos grandes partidos políticos. «Esa política de bloques no es la solución», sentenció. Gili insistió en que su formación está trabajando para lograr el afianzamiento del espacio propio del PI.