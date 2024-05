El Ajuntament de Palma prohibirá la apertura de nuevas plazas de alquiler turístico en cualquiera de sus modalidades y presentará las propuestas en el pleno este jueves, para después hacerlo en la segunda reunión de la mesa sobre el futuro del turismo impulsada por el Govern balear, entre otras medidas, frenar la entrada de turistas a la ciudad. Martínez ha explicado en rueda de prensa que se iniciarán los trámites para modificar el Plan General para la limitación de usos en todos los locales de zonas turísticas como bares, discotecas y oferta de ocio nocturno para que, en caso de cierre, no puedan seguir teniendo este uso. Además, también se aplicará en breve que todos los establecimientos de take away deberán encargarse de la limpieza de 50 metros a la redonda del espacio público, con el objetivo de combatir el exceso de suciedad, especialmente en el centro de Palma.

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha presentado este miércoles una batería de propuestas para la sostenibilidad social, económica y medioambiental del turismo que afectan al municipio. Además estas medidas son de competencia municipal y, por tanto, pueden aplicarse de manera más rápida. Acompañado del primer teniente de alcalde de Turismo, Javier Bonet, y la directora general de Turisme, Victoria Mulet, Martínez ha señalado que «son propuestas y medidas que se tomarán encaminadas a la gestión sostenible» y que siguen la senda de los anuncios de contención de la saturación emitidos por el Govern balear. «Tenemos que encontrar un equilibrio entre el turismo y la ciudad. Son crecientes las preocupaciones por la congestión, el malestar de la población y hemos venido a hacer gestión», ha reconocido Martínez. «Es un hecho documentado que la afluencia de turistas se incrementa cada año y hay que tomar medidas razonables de gestión que transforme y mejore la convivencia». También ha planteado otras medidas, que esta vez no son competencia municipal y que están a la espera de datos y estudio de la Mesa para la Sostenibilidad, convocada por el Govern balear. Cort reclama limitar la llegada de cruceros, los rent a car y prohibir los 'party boats' Entre las medidas de aplicación inmediata está el inicio de la tramitación para prohibir las nuevas plazas de alquiler turístico en todas sus modalidades, ya que hasta ahora solo estaba permitido en unifamiliares. «El Plan General de 2023 dejaba una puerta abierta a que se permitieran nuevas plazas de alquiler turísticos pero con este trámite lo vamos a prohibir». Además, se incorporará a la nueva ordenanza cívica, que está ahora mismo en tramitación, la obligación de los take away de limpiar la zona próxima a su negocio. En cuanto a los establecimientos como bares, discotecas y oferta de ocio nocturno en las zonas turísticas, «se aplicará a corto y medio plazo». Esta oferta seguirá siendo legal pero cuando desaparezca, no se podrá crear un nuevo negocio de esta actividad. No significa restringir los usos pero con la modificación del Plan General, dejaremos a los técnicos que trabajen en este sentido, afectará a los negocios de pública concurrencia».