La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha sentenciado este martes, durante el pleno del Parlament, que «ya no se puede crecer más en volumen, como en los últimos ocho años», porque «esto ya no es sostenible económicamente, pero sobre todo social y ambientalmente». Así ha respondido la líder del Ejecutivo autonómico a la pregunta formulada este martes por el portavoz de MÉS per Mallorca en el Parlament, Lluís Apesteguia, quien ha reprochado al Govern que «haga un discurso y practique otra cosa».

«Mientras nos entretiene con el pacto por la sostenibilidad, ¿seguirá creciendo desmedidamente?», ha preguntado Apesteguia a Prohens, a quien ha trasladado que «si quiere pacto, pare y hable de decrecimiento». De su lado, la presidenta ha insistido en que las Islas «ya no pueden crecer más en volumen». «Con ustedes, llegamos a nuestro límite», ha respondido. En esta línea, ha pedido hablar «de contención, de oferta, de demanda, de gestión de los espacios naturales, de las puertas de entrada, de las infraestructuras que abandonaron ocho años, de cómo crecer en valor, de la productividad de la economía y de transformar el modelo de Baleares para garantizar la rentabilidad social». Y en este sentido, ha defendido el papel de la mesa por la sostenibilidad, a la que, «desde la diferencia ideológica», ha esperado que MÉS lleve sus propuestas para que sean debatidas.