El president del Parlament, Gabriel Le Senne, se ha disculpado ante los portavoces de los partidos por su comportamiento en el pleno del Parlament, cuando arrancó y rompió una imagen de Aurora Picornell y otras represaliadas por el franquismo. El portavoz de Més, Lluís Apesteguia, ha dicho que el president del Parlament había pedido disculpas ante la Junta de Portavoces, no directamente a las diputadas expulsadas, y había reconocido que su actitud había sido equivocada, pero también acto seguido ha justificado los hechos.

La oposición ha dicho que no acepta la disculpas y ha confiado en que espera que las haga públicas en breve. El PP también considera que perdió los papeles y que debe pedir disculpas, como así se lo han transmitido a Gabriel Le Senne en la reunión de los portavoces previa al pleno de este próximo jueves en el que comparece Marga Prohens. El portavoz del PP, Sebastià Sagreras, por su parte, agradece las disculpas y cree que deben hacerse extensivas a la ciudadanía.

El president del Parlament ha enviado un comunicado a los medios de comunicación donde explica las razones de su actuación. Admite que su actuación no fue la más adecuada ya que habría sido mejor ordenar a los servicios de la Cámara que retiraran los carteles. Le Senne añade que no es posible censurar la actuación del president sin censurar antes la de la vicepresidenta del PSIB.

El president ha expresado sus disculpas en la reunión de la Junta de Portavoces, no en público. En esta reunión no se ha aceptado el escrito de la oposición en el que se pide que se active el mecanismo para relevar a Le Senne. La Junta ha señalado que el escrito llega fuera de tiempo, por lo que el asunto no se abordará hasta el próximo periodo de sesiones.