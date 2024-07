«Hace unos días me enviaron fotos de distintos momentos, y pensé: qué año. Hace un año de todo y qué año. Pero me cuesta no emocionarme recordando todos estos días de ilusión», ha compartido este sábado la presidenta del Govern, Marga Prohens, en la clausura del acto conmemorativo del primer aniversario de su legislatura que han organizado los 'populares' bajo el título 'El cambio avanza'.

Se cumple un año desde que Prohens tomó posesión como presidenta, después de que el Partido Popular (PP) ganase las elecciones del 28 de mayo. «Ha sido un año duro, pero aquí estamos para hacer lo que dijimos que haríamos, y no estamos para engañar a nadie, pique a quien pique, ni a aprobar medidas que no han elegido los ciudadanos», ha dejado claro durante su discurso en el Espacio Francesc Quetglas, sede esta mañana del evento organizado por el PP. Noticias relacionadas El PSIB lanza un vídeo en redes para denunciar los retrocesos en el primer año de Prohens como presidenta Más noticias relacionadas La presidenta ha repasado todos los deberes hechos durante este año por su equipo, así como «los que quedan por hacer». Ha mencionado desde la gratuidad de toda la etapa educativa de 0 a 3 años a partir del curso 2023-2024, la supresión del impuesto por la compra de la primera vivienda para jóvenes menores de 30 años, la supresión del Impuesto de Sucesiones y Donaciones (ISD), una de sus promesas 'estrella', hasta lo más reciente, el desbloqueo del complemento salarial de los sanitarios, entre otros puntos. Entre algunas de las promesas todavía por cumplir ha recordado la intención del Govern de incorporar 300 nuevos auxiliares técnicos educativos (ATE) que estarán dando apoyo en «todos los colegios de las Islas» a partir del próximo curso educativo. No obstante, Prohens ha arremetido contra la «propaganda de los socialistas» que le ha acompañado en su primer año como presidenta del Govern: «Solo les quedó el discurso del miedo cuando los ciudadanos les enviaron [el 28 de mayo, a los socialistas] a sus casas y dijeron que no querían más pactos de izquierdas, que son los que dicen una cosa y predican otra y que nos decían, a todos, cómo teníamos que actuar, pensar o ser en estas Islas». Con todo, ha destacado que «el Partido Popular ha vuelto a ser invencible y el de las mayorías».