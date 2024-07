El Govern prevé sacar al mercado de alquiler entre 2.000 y 3.000 viviendas vacías a un precio de hasta un 30 % mas barato que el actual, una diferencia que pagará el propio Ejecutivo. Esta rebaja no será lineal y la bonificación dependerá del precio de mercado en cada momento, que se fijará según una baremación previa por zonas. «El objetivo es que baja el precio general poniendo más oferta en el mercado», ha dicha la consellera Marta Vidal, que ha anunciado que se controlará el precio de mercado para que no haya abusos. Ha insistido en que lo que provoca tensión en el alquiler es establecer limitaciones a los precios, no sacar más viviendas al mercado.

El Ejecutivo ha reunido este miércoles a la Mesa de Vivienda y la presidenta Marga Prohens ha avanzado que este plan se pondrá en marcha el próximo otoño; se destinará a ofrecer viviendas a residentes con 5 años o más de residencia en Baleares. Entre otros de otros requisitos, también se establece que las viviendas tendrán que ser la vivienda habitual y permanente del nuevo inquilino durante la vigencia del contrato, por tanto no podrá destinar esta vivienda a otro uso como el alquiler turístico. «Con este programa queremos poner en contacto personas con rentas medias y solventes, y que pueden pagar con seguridad un alquiler si es inferior al precio de mercado, con propietarios con pisos vacíos que están dispuestos a ingresar menos a cambio de seguridad y tranquilidad. Porque lo venimos diciendo, el problema de la vivienda ya no es un problema de rentas bajas y personas vulnerables, sino que es un problema ya de las rentas medias y de los jóvenes», ha afirmado la presidenta Mediante este programa, la administración autonómica captará viviendas vacías a pequeños propietarios particulares, de manera voluntaria, garantizando totalmente el cobro de las cuotas de alquiler y la devolución de los inmuebles en el mismo buen estado de su cesión; y ofrecerá estas viviendas en régimen de alquiler a precios accesibles, hasta un 30% aproximadamente por debajo del precio de mercado. Entre los requisitos, se establecerá que los propietarios de las viviendas no tengan la condición de gran tenedor; que solo se podrán acoger viviendas que se encuentren vacías, desde hace seis meses como mínimo o que no figure ninguna persona empadronada en la vivienda desde hace un año; y que las viviendas tienen que tener una antigüedad de la construcción de tres años o más y presentar un buen estado de limpieza y mantenimiento que permita la entrada inmediata a la vivienda Para poder ser beneficiario de estos pisos, se establecerán unos límites de ingresos de renta de las personas destinatarias, como ya se hace en el programa Garantía Hipoteca IBAVI para acceder a una hipoteca; tendrán que empadronarse en la vivienda alquilada y se exigirá la misma o casi idéntica documentación que en el caso de un alquiler particular (contrato de trabajo, aval, referencias, IRPF de los años anteriores, etc.) .También se establecerá contractualmente la obligación de, al finalizar el alquiler, devolver al propietario la vivienda en iguales condiciones en que se recibió el piso. Con el paquete de medidas que integran el plan de choque (Decreto Ley de emergencia, programa Construir para Alquilar, promociones del IBAVI y programa Alquiler seguro), el Govern tiene como objetivo aumentar la oferta de viviendas para los residentes, a través de las diversas figuras de viviendas a precios asequibles, para contribuir a destensar el mercado y contener los precios de la vivienda del mercado en las Illes Balears. En su primera fase, este plan de choque tiene como objetivo generar unas 7.000 viviendas a precios asequibles para residentes en las Islas, como primera proyección con la información facilitada por varios ayuntamientos y a la espera de avanzar y disponer de más datos otros ayuntamientos. Durante la Mesa, la consellera Marta Vidal ha anunciado la puesta en marcha del Observatorio de la Vivienda (OHIB), como plataforma para recoger datos sobre la realidad de la vivienda en las Islas, para su análisis y difusión y para servir de apoyo a agentes públicos y privados de cara a la toma de decisiones. «Necesitamos datos para tomar medidas y para orientar las políticas y este Observatorio nos permitirá recoger datos sobre la realidad de la vivienda en las islas, para su sede análisis y difusión y para servir de apoyo en la toma de decisiones y el diseño de las políticas de vivienda de los próximos 20 años», ha añadido. Por otro lado, también se ha dado cuenta de la situación de las convocatorias de las diversas líneas de ayudas, para el alquiler, para el acceso a una hipoteca y para la rehabilitación energética de viviendas y edificios. En cuanto a las ayudas al alquiler, este año ya se han resuelto las dos primeras resoluciones de pago de las ayudas de 2023, por un importe de 1,3 millones para cerca de 600 personas beneficiarias, y se encuentra en tramitación la tercera resolución de pago. El Govern ha priorizado la liquidación de las ayudas pendientes de años anteriores y avanzó al mes de mayo la liquidación de las ayudas de 2022, teniendo en cuenta el volumen de expedientes que había sin resolver, de los dos años anteriores, puesto que las ayudas de 2021 no se acabaron de resolver prácticamente hasta el pago del mes de diciembre de 2023.