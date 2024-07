Baleares desoye la amenaza de Vox y acepta los 10 menores migrantes que le pide el Gobierno

Baleares recibirá los 10 menores extranjeros procedentes de Canarias que le había asignado el Gobierno en el reparto del cupo. Las Islas, junto al resto de comunidades del PP, desoyen la amenaza de Vox de que romperán sus acuerdos si las comunidades donde hay pactos PP-Vox aceptaban la propuesta del Gobierno. El Govern acepta la llegada de estos menores, si bien la consellera de Famílies, Catalina Cirer ha advertido al Gobierno que Baleares no están en condiciones de poder seguir acogiendo a menores migrantes no acompañados.

A día de hoy, en las Islas se presta atención a 306 menores extranjeros no acompañados, lo que supone una sobreocupación del 650% por encima de su capacidad. Asimismo, Cirer ha reclamado al Ministerio de Juventud e Infancia que se trate a la comunidad como ruta migratoria. Ésta es la realidad que la consellera ha querido compartir en la reunión del pleno de Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, celebrado en Tenerife.

Sobre la acogida de estos 10 jóvenes procedentes de Canarias, el Ministerio transferirá 529.250 euros para su atención, pero aun así Cirer ha querido poner de manifiesto que esta cantidad es «del todo insuficiente». Igualmente, la consellera ha pedido tiempo al Ministerio para valorar cómo se puede atender a estas personas «con las garantías que merecen», antes de firmar los convenios pertinentes con Canarias por la tutela de estos menores y ya ha avisado que Baleares no podrán aceptar futuros repartos, teniendo en cuenta que como ruta migratoria seguirán llegando menores directamente a las Islas.

No ha habido acuerdo en otra de las peticiones del Gobierno: el Gobierno quería cambiar la ley de extranjería para que esa acogida y reparto entre las autonomías no sea solidaria, sino obligatoria de acuerdo con criterios fijos. El PP no ha aceptado por ahora esta posibilidad. «No toleraremos ninguna imposición de un gobierno que vive de espaldas a la realidad de Baleares, que está sufriendo la principal ola de migración irregular de su historia», ha destacado la consellera Cirer.

Antes de conocer el acuerdo, con respecto a la amenaza de ruptura por parte de Vox, la presidenta del Govern había asegurado que Baleares está en una situación límite y ha criticado que el Gobierno ponga parches a un problema que es de su competencia. Como la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha vuelto a pedir que se convoque una Conferencia Presidentes para tratar un asunto que ha calificado de «grave». «Esta es la postura del Govern, no la de Vox», puntualizó.

Vox Baleares no ha hecho manifestaciones públicas por el momento y sus dirigentes en las Islas se han remitido a las declaraciones del líder nacional de la formación y de otros líderes periféricos, como el vicepresident de la Junta de Castilla y León, Juan García Gallardo, que este mismo miércoles defendió la ruptura de los pactos si el PP cumplía la petición del Gobierno.

La presidenta del Govern, Marga Prohens, había asegurado este miércoles que Baleares se encuentra en una situación límite de acogida de inmigrantes, con 243 menores tan solo en Mallorca, lo que supone un 650 % por encima de la capacidad de la comunidad. «No tenemos las condiciones de acoger a más menores», ha dicho. «Tenemos que garantizar condiciones de dignidad y ahora mismo los centros de menores están un 650 % por encima de su capacidad y seguimos recibido menores no acompañados», ha añadiod. «Queremos consenso y diálogo con el Gobierno, algo que no ha habido hasta ahora; queremos fondos que se repartan en todas las comunidades y queremos un trato singular», ha pedido a Pedro Sánchez.