Prohens, a la «expectativa» de la decisión de Vox: «No entendería que aquí se rompiera ningún acuerdo»

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha dicho estar a la «expectativa» de la decisión que toma este jueves la dirección nacional de Vox, aunque ha matizado que «no entendería que aquí --en Baleares-- se rompiera ningún acuerdo». «Nosotros no estamos incumpliendo el programa de gobernabilidad que tenemos con Vox», ha defendido la líder del Ejecutivo autonómico este jueves en declaraciones a los medios, después de que el partido liderado por Santiago Abascal haya acusado al PP de romper los pactos de gobierno que comparten en algunas comunidades autónomas por el reparto de migrantes no acompañados acordado en la conferencia sectorial de Tenerife.

La presidenta, al respecto, ha asegurado que, por el momento, no han recibido ninguna llamada de Vox a nivel autonómico, aunque ha vuelto a remarcar que el acuerdo de gobernabilidad no se ha incumplido. De hecho, sobre el reparto de menores no acompañados acordado este pasado miércoles, Prohens ha recordado que es una distribución que viene de 2022 y que, además, han logrado reducir en Baleares al 50 por ciento --de 20 menores a 10--.

Lo que ha rechazado el PP en todas las CCAA, ha agregado Prohens, es el nuevo reparto que pretendía el Gobierno de España y que supone «una imposición a través de la Ley de Extranjería». Por tanto, ha asegurado que en Baleares «no se está incumpliendo el programa de gobernabilidad con Vox, de 110 puntos». «Me comprometo y estoy dispuesta a cumplirlo, pero no hay ningún punto que haga referencia a menores no acompañados; sí los hay sobre la lucha contra las mafias, la instalación de nuevos radares y para el control de la inmigración irregular en el ámbito de nuestras competencias», ha matizado Prohens.