El polémico gesto airado del presidente del Parlament Balear, Gabriel Le Senne, ha vuelto a la palestra tras la sorprendente y repentina decisión de Vox de retirar sus apoyos a los gobiernos autonómicos con los que tiene pacto, entre los que se encuentra Baleares. De hecho, Le Senne fue elegido segunda autoridad de las islas a cambio de que la formación de ultraderecha apoyase la investidura de Marga Prohens con su abstención.

Tras un año de gobierno con numerosos altibajos entre las dos formaciones, la decisión de acoger Menas (Menores Extranjeros no Acompañados); en Baleares se trata de la acogida de diez menores, ha dinamitado el pacto PP-Vox, por lo que los acuerdos concebidos hasta el momento quedan destruidos.

No se trata de una destitución automática de Gabriel Le Senne, pero tras el anuncio, Marga Prohens tiene en sus manos la oportunidad de acceder a la petición del bloque de las izquierdas y sacar al diputado de Vox del Parlament Balear, algo que la oposición y varios segmentos de la sociedad le han pedido tras el criticado comportamiento que mostró Le Senne al romper la fotografía de las 'Rojas del Molinar'.

Hasta el momento, se habían frenado todos los intentos de expulsar a Le Senne y no se había admitido a trámite más que un escrito de remoción que no saldría adelante si no se convocaba un pleno extraordinario para crear una Diputación Permanente que pudiera votar la rescisión de Le Senne como presidente.

El pasado miércoles, Iago Negueruela (PSIB), exigía al Partido Popular balear que tomase la decisión de convocar dicho pleno extraordinario antes de que la justicia solicitase, a Memoria de Mallorca y a los familiares de las 'Rojas del Molinar', ratificar la denuncia que interpusieron contra Gabriel Le Senne por un delito de odio. El PP no quiso pronunciarse al respecto.

Ahora, con el apoyo de Vox retirado, aunque Prohens gobierne en minoría y pierda los votos de sus socios en las cuestiones futuras, tiene la oportunidad de dejar el Parlament en manos, únicamente, de su partido, desligándose del acuerdo programático de cien medidas que pactó con Vox Baleares al inicio de la legislatura. Si la presidenta del Govern Balear toma dicha decisión, en menos de dos semanas, se podría convocar el pleno extraordinario necesario y votar la expulsión definitiva de Gabriel Le Senne como presidente del Parlament de les Illes Balears.