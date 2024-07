La secretaria general del PSIB y presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha participado este viernes en la cena de verano que la Federació Socialista de Mallorca celebra en Ses Cases de Son Sant Martí de Muro y ha criticado duramente el proceso que ha llevado a la ruptura de los acuerdos entre el PP y Vox en el Govern.

«Este primer año de Marga Prohens ha sido un desaguisado y no se puede decir que no lo habíamos advertido al pactar el PP con la ultraderecha», ha arrancado Armengol en un discurso aplaudido por los cerca de cuatrocientos miembros de las agrupaciones socialistas. La ex presidenta del Govern ha tildado de «vergüenza que haya tenido que ser la ultraderecha la que rompa el pacto con el PP y no al revés, aunque nos podemos alegrar porque es una buena noticia».

Aún así, se ha mostrado «incrédula con lo que vaya pasar en Baleares, porque se mantiene a Vox en la presidencia del Parlament y gobernando en el Consell y en ayuntamientos. Hasta que Prohens no rompa todo acuerdo con Vox en el Consell, en los ayuntamientos y quite a Le Senne del Parlament, no nos vamos a creer nada de esta ruptura. Sería dramático para nuestra comunidad autónoma que la situación siguiera así», ha recalcado Armengol.

En caso de que el PP «considere que ya no está atado a las políticas de Vox, lo primero que debe hacer es eliminar mañana mismo el plan de segregación lingüística, además con nuestros votos a favor para ello, y que la ley de memoria histórica vuelva a entrar en vigor».

Sobre los motivos que han llevado a Vox a romper los pactos en los gobiernos autonómicos, la presidenta del Congreso ha lamentado que «toda la pelea entre la extrema derecha y la derecha sea para obtener votos haciendo política de la más bestia que he visto nunca y sobre menores. Es algo que me rompe el corazón y algo más. No son menas, son niños, niñas y adolescentes. Nosotros siempre hemos sido un país solidario y hemos tenido a menores que han tenido que huir de España en otros momentos de nuestra historia. No consentiremos que pase aquí, por justicia, por derechos humanos y porque somos socialistas», ha concluido.



Por su parte, el portavoz del Grup Parlamentari Socialista, Iago Negueruela, ha dicho este viernes haber llamado a la presidenta del Govern para hablar de la «situación de extrema debilidad» en la que, a juicio del socialista, se encuentra el Ejecutivo balear. «He llamado a Prohens y me ha dicho que, cuando pueda, hablamos», ha matizado el diputado, asegurando que el contenido de esta conversación trascenderá públicamente. «Solo faltaría», ha apuntilladoó Negueruela en rueda de prensa.

Sobre la situación, ha valorado que la ruptura de Vox con el PP «deja al Govern en una posición de extrema debilidad e inestabilidad total». «Por primera vez, tan sólo un año después de la celebración de las elecciones, Prohens es la presidenta con más inestabilidad y la que ha provocado más crispación», ha dicho.