La dirección de Vox en Balears no teme una rebelión de los tres diputados críticos ni cree que terminen votando a favor de la caída de Gabriel Le Senne en el Parlament cuando este asunto se aborde en el pleno a instancias del PP y de los partidos de izquierdas. Fuentes del partido aseguran que tienen garantías de que los tres miembros de la corriente crítica, Idoia Ribas, Sergio Rodríguez y Agustín Buades, acatarán lo que decida Vox y mantendrán su apoyo a Le Senne como president en caso de que el partido decida que se vuelve a presentar como candidato a la Presidència cuando se vote su relevo.

Algunos dirigentes de la formación no descartaban la posibilidad de que los tres miembros del sector crítico terminaran votando con el PP y la izquierda en contra de Le Senne. De hecho, recuerdan que ellos mismos intentaron acabar con el president en un movimiento que estuvo a punto de hacer caer a Le Senne a principios de este año. En aquella operación, que también afectaba a Patricia de las Heras, también participaron dos de las diputadas de Vox que ahora están en el sector oficial: Manuela Cañadas y Patricia de las Heras. Le Senne no cayó entonces y la dirección cree que los críticos no harán tampoco ahora nada para forzar su salida.

En cualquier caso, fuentes de la formación recuerdan que votar con la oposición para favorecer la caída de Le Senne supondría un motivo claro de expulsión fulminante del partido, un proceso que ya se inició tras la operación fallida contra Le Senne y que en estos momentos está suspendido, pero no anulado. La operación para echarles de Vox se paró por un acuerdo firmado in extremis entre los dos bandos del partido. «Se exponen a una expulsión fulminante; ahora no harán nada», indican desde la dirección de Vox.

Otra cosa muy diferente es qué puede pasar en el futuro, cuando toque votar en el Parlament algunas de las iniciativas que presente la presidenta del Govern o cuando Vox lleve a la Cámara propuestas propias que no están recogidas en el programa de gobierno pactado entre PP y Vox. Las fuentes de la dirección ya no son tan tajantes. De hecho, creen que puede haber desmarques de los tres diputados.

No quieren anticipar qué pasará si se da esa circunstancia porque además también cabe la posibilidad de que sean los propios diputados críticos quienes tomen la iniciativa y decidan dejar el grupo en caso de que haya discrepancias con la dirección. Esta posibilidad no la descartan ninguno de los bandos.