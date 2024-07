El portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, ha dejado abierta la posibilidad de que Vox cambie de opinión y termine recomponiendo su pacto en Baleares, donde las circunstancias son muy diferentes a las del resto de comunidades autónomas. Sagreras ha señalado que el PP espera conversar con sus socios porque hasta ahora no han hablado con ellos y nadie les ha explicado en qué punto se encuentran los acuerdos. «No descartamos que las circunstancias que han puesto sobre la mesa pueden cambiar y que Abascal cambie de opinión en toda España o en Baleares», ha dicho.

La portavoz del partido de extrema derecha en el Parlament, Manuela Cañadas, ha descartado esta posibilidad. Ha asegurado que el pacto está roto por decisión de Alberto Núñez Feijóo, si bien ha precisado que, a partir de ahora, deberán hablar con el PP para determinar cómo es la nueva situación. Ha precisado que Marga Prohens tendrá que seguir gobernando a partir de ahora «y para eso tendremos que hablar». Cañadas ha añadido que el PP «tiene que ser consciente de que no tiene mayoría absoluta». «Todo el mundo se entiende hablando y somos fuerzas políticas democráticas», ha añadido.

«Queremos esperar a la comunicación con Vox para analizar lo que pueda pasar. No descartamos que puede pasar cualquier cosa», ha asegurado Sagreras. Ha afirmado que tal vez Santiago Abascal no calibró las consecuencias de su decisión en toda España y menos aún. en Baleares, donde Vox no está en el Govern. «No sé si analizó las consecuencias, pero lo cierto es que el acuerdo en Baleares era diferente. No descartamos nada», ha insistido Sagreras.

A la espera de un posible cambio en Vox, que por ahora nadie confirma, el PP no se pronuncia sobre si apoyará el relevo de Le Senne como president del Parlament. La Diputación Permanente se reunirá el 7 de agosto para aprobar un posible pleno extraordinario en el que se vote la remoción del president a instancias de la oposición. El PP no desvela sus cartas y no dice sí apoyará la celebración del pleno y, en caso de que se celebre, si hará que caiga el president.