Los pisos de alquiler vuelan en Balears. Esta es la clara conclusión que se extrae del informe que ha realizado el portal inmobiliario Idealista, en el que se precisa que el 23 % de los inmuebles que se arrendan en las Islas encuentran inquilino en menos de 24 horas. Sin lugar a dudas, el acceso a la vivienda es uno de los principales problemas que tienen los ciudadanos de las Islas. Encontrar un hogar en el que vivir se ha convertido en una auténtica odisea. Miles de personas están al acecho y miran sin descanso los anuncios de las inmobiliarias. De hecho, hay algunas que los productos más interesantes no llegan ni a anunciarlos: se los comunican directamente a sus mejores clientes.

Lo más preocupante es que lejos de solucionarse, el problema se agrava a medida que pasan los meses. En este sentido Francisco Iñareta, portavoz de Idealista, destaca que cada vez hay más alquiler exprés en Baleares, ya que en el primer trimestre de 2023 se arrendaban en menos de un día el 20 % de las viviendas y sólo un año después esta cifra se ha incrementado hasta el 26 %. «La rapidez con la que se alquila vivienda en Baleares se ha acelerado». Encontrar un piso en alquiler cada vez es más complicado y esto, a su vez, hace que el ritmo se acelere cada vez más, a la par que los precios.

Menos oferta y más demanda

A su modo de ver, esta situación «es una muestra de la situación de tensión que vive el alquiler en las Islas». Iñareta denuncia que «años de políticas fallidas, que culminaron hace un año con la aprobación de la ley de vivienda, han ido retirando a los propietarios paulatinamente del mercado. La escasez de oferta y una demanda cada vez más fuerte ha provocado justo lo contrario a lo que buscaba la legislación: unos precios disparados que parecen no encontrar techo y las cosas aún más complicadas para las personas que más los necesitan: los más jóvenes y los colectivos más desfavorecidos. Por eso, un alto porcentaje de las viviendas que entran en nuestra base de datos salen a las pocas horas».

Todo esto está provocando que los inquilinos tengan que pasar auténticos castings para poder arrendar una casa en la que vivir. Los jóvenes o familias monoparentales suelen ser los que encuentran más dificultades. Como se ha expresado anteriormente, los propietarios tienen mucho miedo a que sus arrendatarios se declaren personas vulnerables, si cumplen los requisitos de la ley de vivienda, y dejen de pagar sus alquileres.

Estas dificultades para encontrar un lugar en el que vivir hacen que muchos profesionales no quieran venir a trabajar a las Islas. Los hoteleros y restauradores cada tienen más problemas para cerrar sus plantillas para la temporada turística. Sin embargo, no son los únicos: médicos, policías, administrativos, etc. se niegan a venir a las Islas porque argumentan que tienen que destinar gran parte de sus salarios a la vivienda, que en muchas ocasiones tiene que ser compartida.

Si en la venta exprés de viviendas (encuentran comprador en menos de una semana) Baleares está por debajo de la media, en el caso del alquiler exprés las Islas están en la parte alta de este ranking. En concreto, en el conjunto del Estado el 18 % de las viviendas se arriendan en menos de un día, en el caso de Baleares se trata del 23 %. Únicamente en Guipúzcoa (30 %), Santa Cruz de Tenerife (25 %) y Tarragona (29 %) hay más pisos con alquiler exprés. En Girona, Huelva y León se da el mismo porcentaje que en las Islas: un 23 %.

Palma, una de las capitales con más alquiler exprés

Si las viviendas que salen al mercado del alquiler en Baleares se alquilan muy rápido, en el caso de Palma la velocidad aún es superior. Según el informe de Idealista, uno de cada cuatro pisos se alquilan en menos de 24 horas; exactamente, el 26 % del total, según datos correspondientes al primer trimestre de 2024. Esta cifra se ha incrementado de forma significativa en el último ejercicio, ya que en el primer trimestre de 2023 tenían alquiler exprés el 19 % de los inmuebles que salían al mercado en la capital balear.

Las únicas capitales de provincia en la que hay viviendas que se alquilan en menos de 24 horas son Donostia-San Sebastián, donde se llega al 29 % de alquiler exprés; y Santa Cruz de Tenerife, al 27 %. Con cifras similares a Palma se encuentra Huelva, donde el 26 % de los inmuebles también se arriendan en menos de 24 horas.