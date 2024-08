El fenómeno recurrente de turistas extranjeros que durante sus vacaciones en Baleares sufren caídas aparatosas y percances de importancia, algunos llegando a perder la vida, ha motivado reacciones de índole muy variada. Hace un tiempo surgió un perfil en redes sociales que se dedica a clasificar a los siniestrados por 'balconing' según su nacionalidad. Ahora una ministra de Escocia reclama la clausura de este espacio online, al que ha calificado de «absolutamente vil».

En concreto, la política británica Christina McKelvie, diputada en la cámara por el Partido Nacional Escocés y titular en el gobierno regional de la cartera de Prevención de Alcohol y Drogas, ha reclamado la clausura de la autodenominada Federación Balear de Balconing, y lo ha hecho a raíz del fallecimiento de una joven compatriota, que hace unos pocos días murió tras sufrir una caída desde una sexta planta del establecimiento hotelero donde se hospedaba junto a dos amigas en Sant Antoni de Portmany, Ibiza.

La cuestión no solo ha comparecido en la prensa regional, y una cabecera con todas las letras como The Guardian se ha hecho eco de esta situación. Explica que la joven escocesa y estudiante de Derecho Emma Ramsay, de 19 años, se encontraba de vacaciones en la Pitiusa mayor cuando, por causas que se investigan cayó del balcón del sexto piso de un hotel. Las autoridades policiales consideraron al principio como principal hipótesis la ingesta de alcohol y la caída involuntaria. No obstante la prensa ibicenca informó poco después que la joven mujer no se precipitó de forma accidental, según confirmaron fuentes de la Guardia Civil al cargo de las pesquisas.

En esta línea el rotativo británico publica que «en respuesta a la noticia de la muerte de Ramsay en las redes sociales, un grupo autodenominado Federación Balear de Balconing pareció celebrar lo que denominó el 'regreso' de los turistas británicos en su clasificación actual de muertes y lesiones resultantes de caídas de balcones en las Islas Baleares».

La cuestión ha tenido un cierto revuelo en las últimas horas. Por su parte, los impulsores del grupo que en redes sociales hace befa de los excesos de algunas personas que visitan las Islas han respondido a las voces críticas. De este modo han afirmado que el responsable de todos los desmanes y desgracias que casi a diario salpican la actualidad balear en periodo veraniego no es otro que el «turismo de borrachera» y las consecuencias que de él se desprenden. Aseguran que lo suyo solo es sátira ante una realidad aciaga, más allá del caso particular de esta joven turista que perdió la vida recientemente.