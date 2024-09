PALMA DE MALLORCA, 03/09/2024.- El presidente del Parlament balear, Gabriel Le Senne, de Vox, continuará en el cargo al no prosperar en el pleno extraordinario de este martes la propuesta de destitución de la izquierda por la abstención del PP. La iniciativa para cesar a Le Senne por romper una foto de republicanas asesinadas en la Guerra Civil durante el pleno del pasado 18 de junio no ha logrado el apoyo de las tres quintas partes de la cámara que establece el reglamento para la remoción del presidente, con los 25 votos a favor de los diputados que la plantearon, 7 en contra de Vox (incluido el propio Le Senne) y el diputado no adscrito Agustín Buades y 27 abstenciones del PP y el no adscrito Francisco José Cardona. En la imagen, la presidenta de Baleares, Marga Prohens durante el Pleno. EFE/Cati Cladera | CATI CLADERA