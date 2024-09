Cada día, una media de 10 personas llaman al 061 con una ideación suicida. Se trata de unas 4.000 llamadas al año relacionadas con temas autolíticos. Personas que tienen de media unos 40 años aunque la mayor incidencia se da en los grupos poblacionales de 18 a 28 años y de 48 a 58.

Son cifras recopiladas por los psicólogos que trabajan en este servicio de emergencias y que conforman el programa piloto de atención a la conducta suicida que nació tras una creciente demanda en enero de 2023.

A día de hoy el 10 % de las Urgencias médicas de Baleares están relacionas con el suicidio. Cuando es un caso de emergencia el médico redirecciona la llamada al equipo de psicólogos mientras se actúa. «Nosotros hacemos una contención psicológica, hablamos con el paciente, le damos una oportunidad. No juzgamos. Preguntamos qué pasa, si podemos ayudar, si quieren nuestra ayuda... La mayoría dice que sí», explica Luis Conrado. «Validamos la llamada y se la reforzamos. Revisamos las incidencias, si han entrado en el circuito, si se le hace un seguimiento», añade Julia Monge que, junto a Mateu Palmer conforman el servicio.

El 30 % de las personas que intentaron suicidarse reincide entre los 6 y 10 meses posteriores. «Prevenir es cosa de todos», advierte Monge. «Lo primero es poder hablar. La gente puede hacerlo con un simple ‘cómo estás’ porque vivimos en la soledad y muchas veces nos atrevemos a preguntar y quien no está bien no lo tiene fácil. Es un poco lo que hacemos nosotros de forma profesional. No somos urgencias, nuestra intervenciones son más largas», añade esta experta. Ambos reconocen que con 4.000 llamadas al año, no bastan los recursos. Si bien cada vez hay más, «mucha gente está en una lista de espera», denuncian.

Aunque es pronto para saberlo la buena noticia es que las ideaciones suicidas podrán estar rebajándose este año. El hecho de visibilizar este problema, de que se hable más de él o de que se incrementen los recursos podría ayudar pero no así la forma de vida que tenemos. A su juicio la sociedad está mal porque «la gente va a tope», advierte Luis Conrado. «Cuando llaman, si tienes un rato ya te lo agradecen», comenta sobre un trabajo que resulta muy gratificante.

Los adolescentes y la gente mayor son los dos colectivos de más riesgo. Entre los jóvenes porque «no hay una resistencia a la frustración». Y si bien las autolesiones antes eran más habituales en chicas, ahora también suceden entre ellos. Los mayores, por otra parte, acusan la soledad, «se ha perdido mucho la cultura del cuidado», coinciden ambos profesionales.