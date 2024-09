Agustín Buades ha dejado el grupo parlamentario de Vox, aunque asegura que sigue siendo del partido liderado por Santiago Abascal. En una entrevista concedida a Ultima Hora habla sin tapujos y se muestra muy crítico con algunas de las decisiones que se están tomando. A su modo de ver, «Vox en Baleares va a terminar igual que Ciudadanos». No obstante, sostiene que si se cambia el rumbo y a parte de la dirección actual se puede evitar su desaparición.

¿Por qué ha salido del grupo parlamentario de Vox?

Por la ruptura unilateral de Vox nacional del pacto que teníamos en Baleares con el PP, que funcionaba muy bien y habíamos cumplido el 50 % de los puntos. No tenía ningún sentido porque no se nos consultó y la explicación posterior que nos dieron es absurda: el tema de los menas (menores inmigrantes no acompañados). Si rompes un pacto y solucionas un problema está bien, pero si lo rompes y el problema de los menas sigue, incluso aquí han venido más de los 10 que dijeron que nos traerían desde Canarias. Eso sucedió el 11 de julio por la noche y yo he estado todo un mes y medio pensando pros y contras. En conciencia, tengo que irme del grupo parlamentario, no de Vox porque sus ideas son las mías y mis ideas son las de Vox. Antes de que existiera Vox en 2014 yo ya defendía muchos temas, sobre todo sociales.

¿Qué tendría que suceder para que vuelva al grupo parlamentario de Vox?

Volver al pacto que hicimos con Prohens, volver a formar el equipo directivo del grupo que negociamos más del 50 % de los presupuestos de la CAIB -fuimos Idoia, Sergio y yo-. Y una condición clarísima, que Madrid no negocie a espaldas del grupo parlamentario.

¿Se siente más cerca de Prohens que de la presidenta de Vox Baleares, Patricia de las Heras?

No, en absoluto. Yo he estado en el PP hasta el año 2007 y tuve un cargo público, fui el gerente de Es Pinaret. Yo las ideas de Vox las tengo dentro porque son las mías.

El PP puede contar con su voto.

No. Voté en contra de la destitución de Gabriel Le Senne (el PP se abstuvo) como presidente del Parlament porque el motivo era demagógico.

Aunque no lo tenga asegurado, si se va negociando punto a punto el PP sí puede sacar adelante sus propuestas con sus votos, los de Francisco José Cardona, Iodia Ribas y Sergio Rodríguez.

Sí, pero Idoia y Sergio siguen en el grupo parlamentario de Vox.

Avanza en Libertad, fundación en la que estás Ribas, Rodríguez y usted, han instado a Vox a cumplir el acuerdo firmado con el PP.

El PP y Vox se tienen que encontrar. Si no queremos que la izquierda vuelva a gobernar en Baleares, que es lo que los 62.000 votantes nos dijeron, no hay más remedio que llegar a un acuerdo.

Prohens ha manifestado que no ve posible recuperar el pacto con Vox.

Yo si fuera ella habría dicho lo mismo, pero yo le pido que no tire por la borda aquel acuerdo; tengo la esperanza difícil de volver a ese pacto.

Algunos miembros de Vox han pedido en reiteradas ocasiones adelantar elecciones en Baleares, ¿a qué se debe?

Para poner en las listas a personas afines a ellos y recuperar el control del grupo parlamentario. Además, insisto, ¿qué razón hay para romper un acuerdo con el PP que se está cumpliendo si no es por un tacticismo partidista de los que ahora están llevando la dirección nacional? Quiero dejar muy claro que Vox no es la dirección nacional. La dirección nacional ahora mismo son 5-10 personas, que dentro de x meses o años no estarán. Vox es un movimiento en defensa de España, la familia y la vida como pone en el segundo párrafo de su web.

¿Cree que dentro de unos años Abascal ya no estará?

El problema no es Abascal, el problema es la dirección nacional. Hay un teléfono roto y no podemos llegar hasta Abascal porque su 'guardia de corps' le está dando una información que es falsa.

¿Por qué cree que Abascal ha permitido esto?

No lo sé, pero es una pena porque Vox es necesario para España porque templa al PP, que muchas veces puede tener políticas correctamente correctas que van dirigidas hacia el progresismo, tales como familia, LGTBI, mujer...

¿Se siente decepcionado con lo que está pasando en Vox?

Lo que me duele de verdad es no poder cumplir con lo que nos mandaron los 62.000 votantes porque son los que nos pusieron allí. Nos dijeron pactad con el PP, que gobierne y vosotros apoyadle.

¿Ve reconducible la situación?

Todo en esta vida es reconducible, menos la muerte, yo estoy dispuesto.

¿Con las mismas personas que dirigen ahora Vox Baleares?

Creo que tendría que haber algún cambio.

¿Cuál?

Lo diré en su momento.

¿Cuál es el cáncer de Vox?

El cáncer de Vox son los egos.

¿Personalizados en quién?

En los que llevan Vox Baleares. En 2019 conseguimos 14 concejales en las Islas y en 2023 fueron 44 porque organizamos un partido político con una estructura municipal; yo era entonces el secretario de organización y lo hice junto a Sergio Rodríguez. Pusimos 400 carpas en los pueblos, se hizo una estructura y gracias a eso se ilusionó a la gente y conseguimos muy buenos resultados. Todo eso ha hecho 'plaf' y Vox Baleares va a terminar igual que Ciudadanos, que no tenía esa estructura de partido, y desapareció. En el último año no se ha puesto ni una sola carpa en los pueblos. Reuniones con concejales, las mínimas; yo tenía una cada mes obligatoria e iba a cada pueblo a reunirme con los comités directivos. La gente se ilusionaba, veían unidad, y ahora...