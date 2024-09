La presidenta del Govern, Marga Prohens, abrirá el próximo martes 1 de octubre el debate de política general –el primero desde que es presidenta pues este tipo de debates no se celebran en año electoral– cuando se cumplen 14 meses de su investidura y con el grupo que le apoyó, Vox, profundamente dividido.

El pleno llegará cuatro días después de que el presidente de la Cámara, Gabriel Le Senne, haya declarado en los juzgados por un supuesto delito de odio y con varios asuntos en el foco político: vivienda, inmigración, financiación y varias leyes pendientes, entre ellas la de Presupuestos.

Para los portavoces de la oposición es muy significativo que el PP de Marga Prohens no disponga de la mayoría que facilitó su investidura y que ahora tenga que optar por si se apoya en el sector de Vox que secunda la estrategia estatal o en el que ha ido dando señales de ruptura después de que dos diputados (Francisco José Cardona y Agustín Buades) dejaran el grupo y ahora sean parlamentarios no adscritos o «tránsfugas», que es como les llaman desde el PSIB, Més y Podemos, igual que al diputado por Formentera, Llorenç Córdoba.

Sebastià Sagreras, portavoz parlamentario del PP, afirmó este lunes que su partido asume el debate con total tranquilidad y con la seguridad de que Balears «tiene un Govern estable» con margen para pactar sus proyectos. «El PP tiene 25 escaños, 26 con el de Formentera», más que toda la izquierda junta, no hay mayoría alternativa», indicó. Y añadió que, «en contra de lo que le ocurre al Gobierno de Sánchez», el de Prohens no ha perdido ninguna votación. Sobre si buscaría otros aliados (más allá de los no adscritos y Vox) dijo: «Ya abriremos el paraguas cuando llueva».

El debate de política general se celebrará antes de que Marga Prohens se haya reunido con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para plantearle sus propuestas sobre el sistema de finaciación. Este asunto, después de que –el sábado– la secretaria general del PSIB y presidenta del Congreso, Francina Armengol afirmara que Prohens actuaba como «monaguillo de Feijóo» enfureció al portavoz ‘popular’ y avivó el debate.

«Entre Sánchez y Balears, Armengol elige siempre Sánchez», dijo Sagreras, que añadió que la expresidenta balear «tendría que ser neutral» pues ahora preside el Congreso.

El PP está empezando a asumir que Armengol puede volver a ser candidata si, como parece, vuelve a optar a la secretaría general del PSIB. Según Sagreras, «hay una guardia de corps de Armengol que están frenando el cambio». Su teoría es que «tanto Catalina Cladera como el alcalde de Inca, Virgilio Moreno, se están posicionando».

Para el PSIB –y así lo expresó su portavoz parlamentario, Iago Negueruela– es Prohens quien, en el debate sobre la financiación, antepone los intereses del partido a los de Balears.

Por su parte, para Lluís Apesteguia (Més per Mallorca), ni el PP ni el PSOE se están tomando en serio la reforma del sistema de financiación. Sobre los Presupuestos, el ecosobernaista dijo que no los negociará con el Partido Popular «mientras no rompa con Vox»